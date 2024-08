Já se acorre ao Taboão: a contagem descrescente para o Vodafone Paredes de Coura

Na praia fluvial do Taboão, onde todos os anos se realiza o Vodafone Paredes de Coura, um dos principais festivais de música no panorama nacional, decorrem neste momento os trabalhos de montagem dos palcos. E já há festivaleiros a acampar, bem como a aproveitar as águas do rio para banhos.

A 31.ª edição do festival acontece de 14 a 17 de Agosto, com concertos de André 3000, Killer Mike, Sampha, Sleater-Kinney, Slow J, Idles, Cat Power, Fontaines D.C. ou Slowdive.