O tsunami do rock duro chamado Sonic Blast voltou à Praia da Duna dos Caldeirões

São 35 concertos em três dias de festival e de um deles já só sobra a memória. O Sonic Blast voltou esta quinta-feira à Praia da Duna dos Caldeirões, em Vila Praia de Âncora, para onde se mudou há uns anos, depois de sair do Moledo (Viana do Castelo).

No primeiro acto, subiram aos três palcos do evento que nasceu em 2011 orientado para o universo do stoner rock - mas onde também cabem grupo de outros subgéneros do rock – bandas como Viagra Boys, Maruja, Black Moutain, Graveyard, Earth Tongue, Margarita Witch Cult ou Máquina.

Nos próximos dois dias estende-se o tapete vermelho até aos palcos aos Causa Sui, Colour Haze, Truckfighters (sexta-feira) e aos High on Fire, Cobrafuma, The Obsessed, Brant Bjork Trio (sábado), entre muitos outros nomes.