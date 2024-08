Paris viveu a hora P: P de prata e de Pedro Pablo Pichardo

Comecemos por pôr os pontos nos is: Pedro Pablo Pichardo e Portugal acabaram de conquistar uma prata nos Jogos Olímpicos. Esta é a notícia e é isto que Pichardo, com sorriso mais amarelo ou menos amarelo, vai poder contar aos netinhos. Juntou trabalho ao talento e foi o segundo melhor do mundo olímpico, que, no desporto, é um mundo acima do mundo.

Nove de Agosto pode, no atletismo português, passar a ser o dia P: P de Portugal, P de Paris, P de prata e um quádruplo P: de Pedro Pablo Pichardo Peralta. E o que se passou em Paris, nesta sexta-feira, é uma prata ganha e essa é a notícia. E que ninguém lha tire.

Mas sabemos que é mais do que isso. Há atletas que, quando ganham uma prata, ganham uma prata. E outros há que, quando ganham uma prata, perderam um ouro. Pichardo, como Biles, Phelps, Ledecky, Riner, Duplantis ou Bolt, é desta última estirpe – por mérito próprio, já que essa é uma categoria vedada ao atleta comum.

Todos sabemos que uma prata, para Pichardo, é um ouro que ficou por ganhar. Mas, ao contrário de outros atletas deste tipo, como Simone Biles, o luso-cubano não sorri de alegria, não salta, não dança e não faz uma vénia aos adversários que o bateram. Celebra, mas à sua maneira. A maneira de quem ficou sem um ouro.

É claro para Pichardo, e para todos os que assistem, que ele queria o ouro e que o que leva para casa lhe sabe a pouco. Poderia sentir que bateu todos menos um? Sim. Mas parece óbvio que, em vez disso, ele sente que foi batido por alguém. E não há mal algum nisso.

Talvez não chegue a sentir-se desonrado pela prata, mas ele sabe que queria mais. Nesta sexta-feira, teve de ceder o palco a quem foi dois centímetros melhor do que ele: Jordan Díaz, de Espanha. Porque sim, é possível ser-se melhor do que Pedro Pablo Pichardo, mesmo que por meros centímetros, e Díaz já nos Europeus tinha sido.

Em O Pedro e o Lobo, fala-se de um jovem trapaceiro que faz o mundo temer pelo lobo, que nunca aparecia. Deixaram de o temer, até ao dia em que ele apareceu mesmo. Pedro Pablo Pichardo fez o mesmo.

Ninguém acreditava que vinha aí o “lobo”, depois de meses e meses lesionado, desertado e desacreditado. Ninguém temia o lobo – nem mesmo o Comité Olímpico, que chegou a dizer ao PÚBLICO que não sabia dele. De repente, já bem perto de Paris, ele apurou-se para os Jogos Olímpicos. O “lobo” estava mesmo ali e chegou para atacar o triplo salto. Não foi a história do Pedro e do ouro, mas foi quase. E também é uma boa fábula para se contar.

Como tudo aconteceu

Em Paris, sem calças e boné, como encarou a qualificação, Pichardo quis levar a final um bocadinho mais a sério. E começou essa demanda logo a abrir, com um salto seguro de 17,79 metros, um bom início de concurso e com clara possibilidade de melhoria, já que a chamada não foi famosa e o terceiro salto também pareceu ter tido um desvio lateral demasiado pronunciado.

Era uma marca melhor do que as melhores do ano de todos os rivais menos um: Jordan Díaz, que já saltou mais de 18 metros, e iniciou este concurso com 17,86.

Na segunda tentativa, Pichardo melhorou para 17,84 e, depois do salto, apontou para a perna, talvez sentindo algum desconforto. Mas não era grande coisa.

Prova disso é que no salto seguinte fez uma marca tremenda, embora anulada pela chamada demasiado à frente. Ficou, ainda assim, uma boa indicação para a ronda dos três saltos finais, porque mesmo com uma chamada no local certo aquele teria sido um salto para o ouro. E a reacção de Pichardo, com raiva e frustração com o nulo, mostra o quanto o português sentiu que seria uma boa marca.

Díaz fez, depois, mais um salto consistente, que só foi prejudicado pela queda com as costas para trás – teria sido uma marca bem melhor do que os 17,86 que já lhe davam a liderança. O espanhol parecia mais forte e consistente: sem nulos e com três saltos acima de 17,80.

Quinto salto e... nada. Não foi nulo, foi nada. Pichardo abdicou de tentar saltar, quem sabe pela tal questão na perna esquerda.

E agora? Iria haver sexto salto? O português levantou-se a começou a aquecer e alongar, o que indiciava salto, com ou sem dores. E lá foi ele para 17,81. Prata no bolso.