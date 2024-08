Jéssica Inchude “pediu” diploma em Paris e é diploma que leva

A atleta de 28 anos acabou a final do lançamento do peso em oitavo lugar. E foi isso que “pediu” antes da final.

Jéssica Inchude não era das favoritas às medalhas, mas era uma candidata óbvia aos diplomas olímpicos, partindo para a final do lançamento do peso com a nona melhor marca de qualificação. “Gostaria de estar entre as oito primeiras. Se for mais, ainda melhor", disse, antes da final. Dito e feito.

Nesta sexta-feira, acabou a final em oitavo lugar e até pareceu ter margem para fazer melhor, dado que lançou abaixo da sua melhor marca do ano.

A atleta de 28 anos começou o concurso com um lançamento assim-assim, mas que, na altura, até lhe dava uma posição interessante – e assim continuou enquanto as adversárias somavam nulos.

Inchude acabou por cair algumas posições, estando a lançar abaixo do seu recorde pessoal, 19,10 metros, e começou também ela a aventura dos nulos.

Os 18,41 do segundo ensaio não lhe dariam para muito, mas permitiam, pelo menos, o diploma olímpico, já que foi a última a apurar-se para os três lançamentos finais.

Fez dois nulos nos lançamentos finais e acabou ali o sonho de chegar mais acima. Mas leva o que "pediu" e um diploma não é de desdenhar.

O ouro foi para a alemã Yemisi Ogunleye, com um ensaio a 20 metros exactos, precisamente o seu derradeiro.