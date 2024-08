I Liga: Época nova, caminhos opostos para os “grandes”

A estabilidade do Sporting, a aposta de risco do Benfica e o “ano zero” do FC Porto marcam o arranque da I Liga 2024/25, onde o Sp. Braga volta a surgir como outsider

O enredo não será muito diferente do habitual. Haverá 34 jornadas, três assumidos candidatos ao título, um outsider e um grupo alargado de clubes, que, na segunda metade do pelotão, vai lutar pela permanência. No entanto, no índice da I Liga 2024/25, que arranca nesta sexta-feira com a recepção do Sporting ao Rio Ave (20h15, SPTV1), há capítulos de conclusão incerta. É que numa temporada em que os arquipélagos voltam ao mapa da elite do futebol português, os “grandes” seguiram caminhos opostos: com o estatuto de campeão, o Sporting foi conservador; mantendo o treinador, o Benfica faz uma aposta de alto risco; o FC Porto, após um corte com o passado, terá um “ano zero”.