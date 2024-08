Arshad Nadeem só tinha um dardo. Seis meses depois foi campeão olímpico

O novo campeão olímpico do lançamento do dardo é do Paquistão e supera-se todos os dias só para se poder treinar e competir.

No meio de uma multidão, Arshad Nadeem não passa despercebido. É um colosso de 1,92m de altura, uma impressionante largura de ombros e uma envergadura a condizer. Numa noite de uma grande competição de atletismo, como as pessoas ligam mais às corridas do que aos lançamentos, talvez ninguém dê muito por ele e por todos os outros finalistas do dardo. Só que Nadeem, o gigante discreto, fez por que reparassem nele e na final em que estava a competir, entre o drama covid de Noah Lyles nos 200m e o recorde mundial de Sydney MacLaughlin nos 400m barreiras.