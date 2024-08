Governo cria fundo de aquisição de bens culturais para museus com um milhão de euros

O Governo aprovou na quinta-feira um decreto-lei que cria o Fundo para a Aquisição de Bens Culturais junto da empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP), com um valor de um milhão de euros.

O fundo, com "um capital inicial" de um milhão de euros, será gerido pelo conselho de administração da MMP, "à qual compete efectuar as operações necessárias à realização do seu objecto", indica o comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.

No ano passado funcionou pela primeira vez a Comissão para Aquisição de Obras de Arte para os Museus e Palácios Nacionais, criada pelo anterior Governo com a missão de "propor ao Estado a aquisição de bens culturais de excepcional relevância patrimonial, considerados fundamentais para as colecções dos museus e palácios nacionais".

Esta comissão obteve nesse ano uma dotação de dois milhões de euros, com financiamento do Orçamento do Estado, e elaborou uma lista de recomendação de aquisição de nove peças para museus e monumentos nacionais.

As aquisições - que incluíram, entre outras, um retábulo do século XVI, uma pintura com vista sobre Lisboa depois do terramoto de 1755 e jóias ligadas à rainha Maria Pia de Saboia - levaram em conta as propostas dos directores de museus, palácios e monumentos, que depois as receberam para os seus acervos.

A comissão funcionou no âmbito da então Direcção-Geral do Património Cultural - organismo extinto em 2023 para dar origem a duas novas entidades, a empresa MMP e o instituto público Património Cultural -, tendo ficado integrada na orgânica da MMP.

Em Março, o Governo anterior aprovou uma proposta de lei para o mecenato cultural que previa a constituição de um fundo de aquisição de bens culturais para os museus e palácios nacionais. Após essa aprovação, o PS, agora na oposição, entregou em Julho, no Parlamento, dois projectos de lei, um relativo a um regime de mecenato, outro sobre um modelo de constituição desse fundo. Ambos os projectos foram admitidos e desceram à Comissão de Cultura.