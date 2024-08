Filmes Percebes e Grand Tour em Setembro no festival de Toronto

A curta-metragem de animação Percebes, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, vai estar em Setembro no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), no Canadá, para o qual foi também seleccionado Grand Tour, o mais recente filme de Miguel Gomes, revelou a organização.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, esta será a estreia canadiana de Percebes, que já foi exibido em mais de trinta festivais de cinema e em Junho passado recebeu o Prémio Cristal de Melhor Curta-Metragem do Festival de Cinema de Animação de Annecy, França, um dos mais relevantes do género.

O filme propõe "uma perspectiva única da vida notável dos percebes, um peculiar molusco, com o rico património cultural da região do Algarve", descreveu a Agência da Curta-Metragem. No documentário aborda-se ainda questões relacionadas com o turismo de massas, o desordenamento da costa portuguesa e a relação dos habitantes locais com o mar.

O 49.º TIFF vai decorrer de 5 a 15 de Setembro e esta semana foi também anunciado que a programação contará com Grand Tour, que valeu a Miguel Gomes o prémio de melhor realização no Festival de Cannes deste ano. O filme vai passar igualmente pelo Festival de Cinema de Nova Iorque, que começa a 27 de Setembro. Chegará à cidade norte-americana depois da estreia comercial nas salas portuguesas, marcada para 19 de Setembro e com distribuição assegurada pela Nos.

A organização do TIFF já havia revelado que irá apresentar, em estreia mundial, On Falling, da realizadora portuguesa Laura Carreira, e duas obras com co-produção portuguesa: Os Enforcados, de Fernando Coimbra, com participação da Fado Filmes, e Misericórdia, do realizador francês Alain Guiraudie, com a Rosa Filmes.