Cinco livros para lhe fazer companhia nas férias

Neste episódio especial de Verão, convidamos Isabel Lucas, jornalista de cultura do PÚBLICO, para nos recomendar cinco livros para explorar durante as férias de Verão.

No Verão, não há nada como mergulhar num bom livro em frente ao mar ou debaixo da sombra de uma árvore. Se ainda está à procura de títulos para acompanhar os dias quentes, o melhor é mesmo ouvir este episódio até ao fim.

As recomendações não param por aqui. Ao longo do mês de Agosto, o P24 vai dedicar alguns episódios aos temas do Ípsilon, o suplemento de cultura do PÚBLICO, e da Fugas, que se foca em viagens e gastronomia.

