Euforia no zoo de Califórnia com a chegada de dois pandas gigantes da China: a “diplomacia do panda”

Um habitat do panda gigante abriu no jardim zoológico da Califórnia com alarido e até uma mensagem diplomática. Da China, Yun Chuan e Xin Bao, são os primeiros a entrar nos Estados Unidos em 21 anos.

Dois pandas gigantes chineses são agora residentes na Califórnia, uma vez que o seu recinto no Jardim Zoológico de San Diego abriu ao público na quinta-feira, numa cerimónia internacional. Os pandas, Yun Chuan e Xin Bao, são os primeiros a entrar nos Estados Unidos em 21 anos e foram recebidos pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, e pelo embaixador chinês nos Estados Unidos, Xie Feng.

Yun Chuan, um macho de 5 anos, é facilmente reconhecido pelo seu nariz comprido e ligeiramente pontiagudo, enquanto Xin Bao é uma fêmea de 4 anos com orelhas grandes e fofas, cujo nome significa "tesouro precioso de prosperidade e abundância". O nome de Yun Chuan significa "grande rio de nuvens". A sua mãe, Zhen Zhen, nasceu no jardim zoológico de San Diego em 2007.

O jardim zoológico está a trabalhar em estreita colaboração com especialistas chineses para ajudar no período de adaptação e na compreensão das necessidades dos dois pandas. A dupla está a saborear uma variedade de bambus frescos e uma adaptação local de "wotou", um pão de milho cozido a vapor tradicional chinês que também é chamado de "pão de panda".

China e os EUA: a "diplomacia do panda"

"A chegada de Yun Chuan e Xin Bao, no momento em que celebramos o 45º aniversário das nossas relações diplomáticas, enviou uma mensagem clara e importante", afirmou o embaixador Xie Feng.

"A cooperação entre a China e os EUA em matéria de conservação do panda não cessará. Os nossos intercâmbios entre povos e a cooperação subnacional não vão parar e, uma vez aberta, a porta da amizade China-EUA não voltará a fechar-se."

Newsom disse que os novos pandas também servem para "celebrar a nossa humanidade comum". "Trata-se de celebrar as coisas que nos unem."

"E assim, para mim, este espírito de orgulho que está associado a esta inauguração de hoje, com a experiência que tantos terão, que acabámos de ter em Panda Ridge, tem um significado mais profundo", acrescentou Newsom.

Os visitantes de todas as idades que estiveram em Panda Ridge na quinta-feira mostraram-se exuberantes com a fofura dos pandas. "Nunca tinha visto um panda antes, só os vi na televisão e em documentários sobre a natureza", disse Kobi Davis, do Michigan. "São muito giros. Andam por aí a preguiçar, e isso tem o seu encanto".

Keena Butcher, do Canadá, define os animais como "criaturas calmas e pensativas" e também nota que esta é uma forma de nos apercebermos de que "podemos ter esperança no nosso futuro se as conseguirmos conservar".

O governo comunista da China há muito que utiliza a "diplomacia do panda" para reforçar o poder do país, emprestando os grandes mas fofos ursos pretos e brancos a jardins zoológicos de vários países ao longo das décadas como embaixadores de boa vontade dos animais. No final de 2023, o Jardim Zoológico Nacional de Washington despediu-se dos seus queridos pandas gigantes, que foram devolvidos à China no meio de tensões acrescidas entre as duas superpotências mundiais.

Em Maio deste ano, o Jardim Zoológico Nacional informou que a China iria enviar dois pandas jovens para Washington até ao final do ano.