Para além do calor, IPMA alerta para risco de incêndio. DGS deixa recomendações

Bragança, Vila Real e Guarda sob aviso vermelho de calor até às 18h de sábado e cerca de 50 concelhos em risco máximo de incêndio. Condições melhoram para sábado mas devem manter-se as precauções.

Os distritos de Bragança, Vila Real e Guarda vão estar até final da tarde de sábado sob aviso vermelho, o máximo da escala, por causa do calor. Apenas Lisboa, Leiria e Faro escapam aos avisos devido ao tempo quente, avança a Lusa. O alerta mantém-se pelo menos até às 18h de sábado, altura em que o nível é reduzido para laranja, que se manterá no resto do fim-de-semana.

O aviso laranja por causa do calor está também activo, pelo menos até final da tarde de sábado, em Viseu e Castelo Branco. Todo o restante território continental, à excepção dos distritos de Lisboa, Leiria e Faro, está sob aviso amarelo.

O aviso vermelho, emitido pelo IPMA, é usado para alertar para uma situação meteorológica de risco extremo. O laranja refere-se ao risco moderado a elevado e o amarelo quando há situação de risco para determinadas actividades.

Nos próximos dias, também o risco de incêndio vai aumentar. Em risco elevado está grande parte do interior alentejano e os concelhos de Vila do Bispo e Alzejur, no Algarve, bem como dezenas de outros municípios nos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

O risco de incêndio, também determinado pelo IPMA, tem cinco níveis. Os níveis vão de "reduzido" a "máximo", e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Segundo a mesma entidade, as temperaturas mínimas vão variar entre os 15º (Coimbra) e os 21º (Faro) e as máximas entre os 24º (Aveiro) e os 40º (Castelo Branco).

Recomendações da DGS para o calor

Para acautelar os malefícios dos dias que se avizinham, a Direcção Geral de Saúde (DGS) deixou algumas recomendações.

Beber água, mesmo quando não se tem sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas.

Procurar permanecer em ambientes frescos e arejados ou climatizados, pelo menos duas a três horas por dia.

Evitar a exposição directa ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00

Utilizar protector solar com factor igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina.

Utilizar roupas de cor clara, leves e largas, que cubram a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol com protesto ultravioleta, e evitar actividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer, no exterior.

Escolher as horas de menor calor para viajar de carro e não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol.

Ter atenção aos grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com actividade no exterior, praticantes de actividade física e pessoas isoladas.

Com Lusa.