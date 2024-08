Garcia Pereira: "Temos uma investigação criminal viciada na escuta"

António Garcia Pereira confessa que não mudou: continua marxista-leninista e deseja a revolução proletária. Os dez mil euros do prémio Nelson Mandela 2024 que recebeu foram por ele atribuídos à Associação de Apoio ao Recluso, ao SOS Racismo e à comissão de trabalhadores do supermercado Dia.



Concorda com a ministra da Justiça de que há que pôr ordem na casa do Ministério Público que se foi tornando num Estado dentro do Estando, e acusa: "actualmente, escuta-se mais em Portugal do que na Alemanha que tem oito vezes mais habitantes".

