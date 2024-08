Margem Sul arrisca não ter urgências de obstetrícia entre esta sexta-feira e quarta-feira

Serviço do Hospital do Barreiro fecha a partir das 8h00 de sexta-feira, juntando-se aos encerramentos de Setúbal e ao Garcia de Orta. Direcção Executiva do SNS está à procura de solução.

A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro – a única que tem estado a funcionar na Margem Sul do Tejo nos últimos dias –, está em risco de fechar a partir das 8h00 desta sexta-feira, o que significa que poderá não haver qualquer urgência de obstetrícia a funcionar na região no fim-de-semana e início da semana.

De acordo com as escalas das urgências disponíveis à data de hoje no site do SNS, às urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais Garcia de Orta (Almada) e do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que já estavam fechadas toda a semana, junta-se, a partir das 8h00 de sexta-feira, o encerramento da urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro, que já no fim-de-semana passado esteve bastante sobrecarregada. Também a urgência de pediatria do Barreiro estará encerrada.

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério da Saúde garantiu que “a Direcção Executiva do SNS está a trabalhar no assunto para se encontrar uma solução ”, sem especificar quais as soluções em cima da mesa.

As escalas disponíveis mostram que a urgência de obstetrícia do Barreiro (tal como as restantes da Margem Sul) irá estar fechada pelo menos até dia 14, quarta-feira, obrigando a que todas as situações de urgência sejam transferidas. Na cidade de Lisboa também há vários serviços encerrados no mesmo período, como no São Francisco Xavier e no Hospital de Vila Franca de Xira.

Adivinha-se um novo fim-de-semana e início de semana complicado para a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, que já no fim-de-semana passado teve um grande acréscimo de procura face aos encerramentos de vários serviços na região, tendo duplicado o número de partos.

Na Região Oeste permanecem vários problemas por resolver que já obrigaram a encaminhar alguns partos programados para o Porto, a cerca de 200 quilómetros de distância. Além do Hospital de Leiria, cuja urgência de obstetrícia está encerrada pelo menos até dia 14, também a urgência de obstetrícia do hospital das Caldas vai ter vários dias de encerramento, deixando a região a descoberto. Esta quinta-feira a obstetrícia das Caldas está encerrada, bem como esta sexta-feira (dia 9) e na segunda-feira (dia 12).

Na segunda-feira uma mulher com hemorragias após sofrer um aborto espontâneo terá visto negada a assistência no hospital de Caldas da Rainha, cuja urgência obstétrica estava encerrada, e apenas terá sido atendida após insistência do CODU e dos bombeiros. O caso motivou a abertura de dois inquéritos, um pela Entidade Reguladora da Saúde e outro pela Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS).