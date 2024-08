Ensino artístico privado vai receber 153 milhões do Estado até 2030

Financiamento do Estado vai abranger, no próximo ano lectivo, cerca de 7500 alunos que iniciam os seus estudos no ensino artístico, cuja oferta é maioritariamente privada.

O Conselho de Ministros aprovou, nesta quinta-feira, uma verba de 153 milhões de euros para financiar os alunos do ensino artístico especializado até 2030 no âmbito dos contratos de patrocínio com escolas privadas, um apoio que chega a cerca de 7500 alunos que iniciam o seu ciclo de estudos no próximo ano lectivo.

Em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência sublinhou que os apoios testemunham a aposta do executivo em "mais educação em parceria com as instituições que oferecem ensino artístico".

Os 153 milhões de euros aprovados vão permitir assegurar o financiamento de cerca de 7500 alunos que iniciem os cursos de dança, música, teatro ou artes visuais e audiovisuais nas escolas com contrato de associação, segundo António Leitão Amaro. Nos vários anos destes cursos, os alunos financiados pelo Estado são cerca de 32 mil.

No final do mês passado, a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) alertou para o atraso na abertura do concurso de financiamento dos contratos de patrocínio, que garantem a frequência gratuita do ensino artístico em escolas privadas, que são a maioria nesta oferta.

A Aeep lembrou que o concurso deveria ter-se iniciado em Junho. Este atraso compromete as expectativas dos 7128 alunos que, segundo a associação, esperavam iniciar os seus estudos artísticos em Setembro, já que as escolas do sector “desconhecem quantos estudantes podem aceitar”, porque não sabem quantos serão financiados pelo Estado.

“Este ano, o processo já estava atrasado quando o Governo anterior cessou funções. Neste momento, por ausência das necessárias autorizações do Conselho de Ministros para os concursos, já será impossível que estes estejam terminados antes do início do ano lectivo. É incompreensível que o Estado falhe sistematicamente”, acusou o director-geral da AEEP, Queiroz e Melo.

Nos contratos de patrocínio o financiamento é calculado por aluno e não por turma, como sucede com os contratos de associação (que enquadram o financiamento do Estado a colégios privados não especializados). O anterior Governo reconheceu que, no caso do ensino artístico, a oferta pública “é altamente deficitária”. Existem dez escolas públicas de ensino artístico especializado, a que se juntará no próximo ano lectivo o novo Conservatório de Loulé, no Algarve. Já no ensino particular, e só no que diz respeito a escolas financiadas pelo Estado, existem mais de 130.

Aumento nos contratos de associação

Nesta quinta-feira, o ministro da Presidência destacou ainda o apoio por turma aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que prestam serviço público através de contratos de associação.

Conforme publicado na semana passada em Diário da República, este apoio aos colégios passa de 80.500 euros por turma e por ano escolar para 86.176,25 euros, um reforço de cerca de 7% e que vai permitir alargar o número de turmas. "São mais quatro turmas que passam a existir: 26 escolas, 207 turmas e 5000 alunos. “É sinal de uma tendência de alteração", sublinhou o governante, recordando que, "desde 2015, é o primeiro reforço de turmas e de verba".

Em 2015, este apoio aos colégios tinha baixado para 80.500 euros por turma e por ano escolar, por oposição aos 81.023 euros definidos em 2014 e os cerca de 100 mil euros pagos em 2010,

Em declarações ao PÚBLICO aquando da publicação da portaria que estipula estes apoios, Queiroz e Melo frisou que os 7% a mais “são um primeiro sinal de que algo tem de mudar”. “É um aumento, mas não é uma actualização”, ressalva. O objectivo da AEEP é que o Orçamento do Estado para 2025 contemple uma “actualização a sério”, que passará por subir o apoio financeiro para cerca de 98 mil euros por turma, especificou.