“Discute-se tudo, menos o essencial.” Administradores pedem revisão da rede de urgências

Desde 1 de Julho do ano passado que está em vigor um protocolo com os três principais grupos privados para a região de Lisboa e Vale do Tejo. Uma solução apenas para quando o SNS não tivesse capacidade de receber grávidas, anunciou o então director executivo do SNS, e os números parecem indicá-lo: em 13 meses foram transferidas 278 grávidas.

Apenas podem ser referenciadas as grávidas com mais de 36 semanas de gestação e sem doença grave previamente identificada. O protocolo definiu que por cada parto eutócico (sem recurso a instrumentos durante o parto) são pagos 1965 euros, por parto distócico (com recurso a instrumentos) 2175 euros e por cesariana 3005 euros, os mesmos valores pagos pela ADSE.

De acordo com os números enviados pelo INEM ao PÚBLICO, no último semestre de 2023 foram reencaminhadas 132 grávidas, representando cerca de 1% dos partos realizados nas maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo no mesmo período (perto de 13 mil). Quanto a 2024, desde Janeiro até aos primeiros dias de Agosto foram reencaminhadas 146 grávidas.

O Grupo Lusíadas Saúde “reitera a sua total disponibilidade de colaboração com o SNS, seja na manutenção ou no alargamento deste protocolo a outras regiões do país”, diz em resposta escrita, salientando que desde a assinatura desta convenção receberam “144 grávidas, que representam 3% dos cerca de 4200 partos realizados pelo Grupo no mesmo período”. Desde o início deste ano, recebeu “75 grávidas, ou seja, 51% do número total de grávidas encaminhadas para o sector privado”, acrescenta, referindo que “estes dados mostram que o balanço é positivo”.

Também a CUF afirma que se mantém “empenhada em continuar a apoiar o SNS através do protocolo em vigor, enquanto este for necessário e na medida das disponibilidades existentes em cada momento”. Segundo os dados do INEM este foi o segundo grupo privado a receber mais grávidas desde o início do protocolo. A Luz Saúde disse não ter nada a comentar sobre o protocolo em vigor.