Depressão resistente: há mais hospitais a usar cetamina

Há já cinco serviços públicos de Psiquiatria em Portugal que utilizam cetamina para tratamento de depressões mais resistentes. Os hospitais Beatriz Ângelo, Júlio de Matos e o Centro Clínico das Janelas Verdes, na Grande Lisboa, foram os primeiros a fazê-lo. Mais recentemente, foi a vez de o Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, adoptar aquela substância nos seus tratamentos e, desde esta semana, do serviço de Psiquiatra do Hospital de São João, na mesma cidade. Neste P24, ouvimos o psiquiatra Pedro Castro Rodrigo.

