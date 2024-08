Governo quer imigrantes com acesso ao IEFP e a tirarem os barcos de pesca de terra

Os problemas resultantes da incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde nos serviços de urgências de ginecologia e obstetrícia continuaram a marcar o dia, mas o Governo esforçou-se por mudar os temas na agenda. No Conselho de Ministros desta quinta-feira, o executivo desviou-se das críticas e aprovou uma série de propostas para promover o emprego que, segundo a ministra do Trabalho, "calibram" medidas do anterior executivo e, acrescentou o ministro da Presidência, permitem "reforçar a integração e atracção" de trabalhadores imigrantes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt