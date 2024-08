Governo pede tempo para resolver problemas do SNS e Marcelo impõe Verão de 2025

Quinze minutos no novo bloco da urgência de obstetrícia e ginecologia da Maternidade Luís Mendes da Graça, no Hospital de Santa Maria, que está a abrir faseadamente até 1 de Setembro, e 20 minutos de reunião com a administração e visita a doentes oncológicos serviram para o primeiro-ministro dizer que as prioridades do plano de emergência da saúde para as grávidas e os utentes com cancro estão "a ser cumpridas". Embora admitindo que o Governo "não consegue resolver tudo de um dia para o outro", sobretudo porque "a situação era muitíssimo má" e "o ponto de partida era muito mau".

