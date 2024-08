Governo anuncia reforço de 65 milhões para centro de atendimento clínico no Porto

O executivo esteve reunido esta quinta-feira no Campus XXI, no edifício da Caixa Geral de Depósitos para onde, no início de Julho, se mudaram vários ministérios.

No mesmo dia em que o primeiro-ministro visita as instalações da renovada maternidade do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o Governo anunciou um conjunto de medidas de "reforço dos serviços públicos", com ênfase no sector da saúde, um dos dossiês que mais dores de cabeça têm dado ao executivo de Luís Montenegro. Debaixo de uma chuva de críticas contra o "silêncio ensurdecedor" do Governo, foi o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que no final do Conselho de Ministros anunciou que o Governo investirá 65 milhões de euros no centro de atendimento clínico no Porto, de forma a aliviar a pressão sentida nas urgências hospitalares dos hospitais de Santo António e de São João, e que funcionará no Hospital da Prelada.

Esta não será a primeira estrutura para o efeito. Em Lisboa, uma estrutura semelhante foi inaugurada na última semana, no Centro de Saúde de Sete Rios. As duas irão receber doentes com pulseiras azuis e verdes (considerados casos pouco ou não-urgentes). No caso do Porto, o investimento de 65 milhões de euros é para repartir entre este ano e o próximo.

Leitão Amaro afastou as críticas que têm chegado dos partidos, em especial do PS, e vincou que "ninguém de boa-fé poderia imaginar, supor, prometer ou auferir que a dimensão do problema, do drama, da desorganização nos sistemas de saúde se pudesse resolver em 60 dias, 70 ou 80".

O ministro da Presidência defendeu o plano de emergência para a saúde apresentado pelo Governo, lembrando que "desde o princípio" foi explicado que as medidas "iam ser implementadas ao longo do tempo" e que, em alguns casos, os resultados "iriam produzir resultados em alguns anos".

"A situação encontrada no sector da saúde é muito difícil e muito delicada", argumentou Leitão Amaro, devolvendo responsabilidade ao anterior executivo socialista pelos "3050 dias de incapacidade".

Entre as novidades no sector da saúde anunciadas pelo executivo está também a formalização da extinção das administrações regionais de Saúde, que já tinha sido anunciada.

Além das medidas de reforço dos serviços públicos, o Governo anunciou ainda respostas para o trabalho e emprego, como o reforço da "integração e atracção de talento imigrante" para o tecido da economia portuguesa.

Leitão Amaro anunciou ainda apoios para os agricultores, através de um apoio de 300 milhões de euros até 2030. "Podem contar com este esforço, à razão de 60 milhões de euros por ano", bem como um apoio de 9 milhões de euros por ano para criar um "estímulo ao transporte ferroviário de mercadorias".

Também no ambiente, Leitão Amaro recordou que a fixação das tarifas da água foi uma decisão do passado e que deverá ser revertida. "Foi um erro. O poder de fixação de tarifa para os vários tipos de sistema volta para o regulador independente [a ERSAR, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, que regula os serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos]", afirmou.

Esta foi a primeira vez que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, conduziu presencialmente um Conselho de Ministros no novo Campus XXI. A mudança para as novas instalações aconteceu a 1 de Julho, mas de lá para cá as ausências do primeiro-ministro do país e os encontros descentralizados afastaram Montenegro do novo campus. Esta manhã, o líder do Governo chegou mais cedo ao local para conhecer formalmente as novas instalações.

Ao final da tarde, o primeiro-ministro irá visitar as instalações renovadas da Maternidade Luís Mendes da Graça, no Hospital de Santa Maria, juntamente com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. É expectável que, então, seja quebrado o silêncio do Governo em relação aos problemas que estão a afectar o Serviço Nacional de Saúde e em especial a resposta dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia.