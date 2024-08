Mayan afirma que IL está “absolutamente impreparada” para as eleições autárquicas

Tiago Mayan Gonçalves, candidato à liderança da Iniciativa Liberal (IL), critica a impreparação do partido para as eleições autárquicas de 2025, afirmando não ver uma “estratégia” para integrar os núcleos nas decisões sobre os candidatos a apresentar e sobre possíveis coligações. Depois de, em Abril, ter apresentado o Unidos pelo Liberalismo, um manifesto que pretende traçar um novo rumo para a IL, o antigo candidato a Belém e actual presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde defende que o partido, de que foi um dos fundadores, está a ser “responsável” na discussão sobre o Orçamento do Estado.

