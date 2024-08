Cão incendeia casa ao roer uma power bank com bateria de iões de lítio

Quando um cão rói algo importante, normalmente os donos ficam sem um par de sapatos.

Mas não foi isso que aconteceu num vídeo recentemente partilhado pelo Departamento de Bombeiros de Tulsa, Oklahoma, que mostra os perigos das baterias de iões de lítio.

O vídeo, gravado em Maio, mostra um cão deitado num colchão a roer um carregador de telemóveis portátil. Enquanto o cão se atira à power bank, vê-se outro cão e um gato a relaxarem.

Depois de uma mordidela a mais, a bateria de iões de lítio começa a fazer faíscas. O cão deixa-a cair rapidamente e foge do colchão. Alguns segundos depois, o colchão incendeia-se. O cão fica a ladrar para o colchão que é consumido pelas chamas. Os dois cães e o gato escaparam todos em segurança por uma porta para cães.

Os bombeiros de Tulsa disseram que a casa ficou significativamente danificada e avisaram que em todo o país há problemas com as baterias de iões de lítio.

Quando explodem, as baterias podem também emitir gases tóxicos. É por isso que o porta-voz dos bombeiros de Tulsa, Andy Little, diz que é crucial manter as baterias fora do alcance das crianças e dos animais de estimação, mas também seguir as instruções de carregamento correctas. Little disse que as baterias explodem por uma série de razões: danos no dispositivo, calor extremo, sobrecarga ou utilização de carregadores incompatíveis.

"Esses danos nem sempre são visíveis", explicou Little, ao Washington Post. Little disse que as baterias deveriam vir com um dispositivo de segurança que impede a sobrecarga, mas essa medida preventiva às vezes falha.

O local onde o dispositivo é guardado também é importante, disse ele, porque as pessoas costumam guardá-lo à porta de casa. Mas e se a bateria se incendiar e o apartamento só tiver essa porta? "Pode bloquear a fuga para um local seguro", explicou.

Mesmo que as pessoas queiram desfazer-se das suas baterias de iões de lítio, disse Little, devem reciclar os aparelhos de forma adequada ou arriscam-se a provocar um incêndio no caixote do lixo. O risco é mais acentuado para as baterias de iões de lítio de maior energia, como as das bicicletas e trotinetas eléctricas.