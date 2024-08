Banksy soltou animais por Londres, mas o que é que eles significam?

O artista não explicou os animais selvagens que pintou em várias partes de Londres. Alguns especulam que pode estar relacionados com os ataques racistas que varreram o país.

Uma cabra, dois elefantes, três macacos e um lobo.

Quatro murais de Banksy que apareceram em Londres esta semana deixaram muitos a reflectir sobre o significado por detrás dos últimos trabalhos do elusivo artista de rua.

Começou com uma cabra-montesa, na segunda-feira, que parece estar empoleirada num parapeito com pedras a cair e retratada no estilo de stencil, característico de Banksy, numa parede em Richmond, na zona oeste de Londres.

Seguiram-se duas trombas de elefante, que espreitam de duas janelas tapadas na lateral de uma casa no bairro Chelsea, seguidas de três macacos que parecem estar pendurados numa ponte ferroviária perto de Brick Lane, na zona este de Londres.

A silhueta de um lobo, a uivar para o céu, apareceu numa antena parabólica no topo de um edifício fortemente grafitado em Peckham, sudeste de Londres, na quinta-feira. Banksy publicou fotos de cada uma delas no Instagram.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que a antena parabólica foi roubada poucas horas depois de ter sido revelada. Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social locais mostraram-na a ser removida por uma pessoa que tinha o rosto coberto por uma máscara.

Nas redes sociais surgiram teorias sobre o significado das obras de um artista que destacou temas como a guerra e as alterações climáticas em trabalhos anteriores. Alguns especularam que poderiam estar relacionadas com os motins e os ataques racistas que varreram o país na semana passada, outros com a ideia de que a humanidade está a alimentar a sua própria destruição.

"Muito bem, Banksy. Vejo isto como uma crítica ao comportamento selvagem e caótico que está actualmente a ocorrer no Reino Unido. Bandidos de extrema-direita à espreita", comentou um utilizador na publicação de Banksy, no Instagram.

"A humanidade não vai durar muito... os animais vão tomar conta de tudo", escreveu outra.

O último mural do artista de Bristol, também em Londres, mostrava tinta verde pulverizada na lateral de um edifício para imitar a folhagem de uma árvore, fortemente podada, que se encontra alguns metros à frente. Muitos consideraram que este mural representa a necessidade de preservar a natureza.