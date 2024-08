Poucas medalhas e muita frustração – o que falha em Portugal

A má performance de Portugal não se explica apenas pela questão da pobreza – há países muitíssimo mais pobres à nossa frente no medalheiro – e também não se explica pela questão da dimensão do país.

Até pode ser que as coisas melhorem nos próximos dias, com a entrada em cena dos portugueses da canoagem e de Pedro Pichardo no triplo salto, mas até agora o sentimento nacional que impera é o de frustração. O medalheiro de Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris está bastante abaixo das quatro medalhas obtidas em Tóquio em 2021, e as performances dos dois Ribeiro em que o país depositava grandes esperanças – o nadador Diogo e o skateboarder Gustavo – foram enormes desilusões. À falta de medalhas, passámos a celebrar os diplomas, que são atribuídos até ao oitavo lugar e permitem ligeiras manifestações de entusiasmo entre os atletas presentes.