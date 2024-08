China e total controlo da Internet

O plano da China para implementar um sistema nacional de identidade online levanta questões significativas sobre privacidade e controle do Estado. Enquanto o governo argumenta que a medida visa proteger os consumidores e oferecer uma alternativa mais segura para a gestão de dados pessoais online, críticos alertam que a iniciativa pode resultar em um monitoramento extensivo da actividade dos cidadãos na Internet.

A ideia de um “identificador” central que substituiria números de telefone e endereços de email para autenticação levanta preocupações sobre a centralização de dados, criando um único ponto de acesso que poderia facilitar o rastreamento e colecta de informações pelo governo. A crítica de que a medida daria ao Estado "controlo total" sobre os indivíduos é especialmente pertinente em um contexto onde a China já exerce um controlo rigoroso sobre a Internet e a liberdade de expressão.

Essa situação coloca em evidência o dilema enfrentado por muitos cidadãos em relação à privacidade digital e à segurança, especialmente num mundo onde a tecnologia se torna cada vez mais integrada nas nossas vidas diárias. Se o sistema for implementado, a maneira como as pessoas interagem com a Internet pode mudar drasticamente, com implicações potencialmente severas para a liberdade de expressão e os direitos civis.

Bruno Oliveira, Amadora

Hotel social em Lisboa

O combate à pobreza faz-se de atitudes nobres, em que os responsáveis políticos devem ser os primeiros a encetar esforços conjuntos no combate a este flagelo, cujo fracasso contribuirá para denegrir a imagem daqueles que se digladiam para ver quem apresenta as melhores soluções para os problemas.

O crescente número de sem-abrigo em Lisboa levou a que o presidente da edilidade apresentasse o projecto do Hotel Social como aquele que poderia ser um dos muitos passos positivos para reduzir a imagem degradante que se vai acentuando na capital portuguesa.

Ficar bem na fotografia implica que o trabalho feito possa dar os seus frutos, independentemente de agradar ou não aos nossos opositores, o que parece ser o caso do presidente de uma das grandes freguesias de Lisboa, que parece não querer ver o resultado desejado, que consiste em dar um pouco de dignidade a cidadãos menos afortunados, e onde muitos cidadãos sentem solidão, porque constroem muros em lugar de pontes.

Américo Lourenço, Sines

Continua o apunhalamento

As feridas são tantas que está a ser difícil estancar tanta sangria diária. A ministra da Saúde diz que o problema é de todos os sectores: público, social e privado. Para quê quer transformar o ‘bendito SNS’ só para os sem-abrigo, os sem eira nem beira? Nada bate certo. Os erros directivos são constantes. Há vendilhões introduzidos no sistema, para liquidarem de vez o SNS.

Então, como é possível uma parturiente ter abortado, estar a ter grande perda de sangue, encontrar-se às portas (fechadas) do Hospital das Caldas da Rainha, sem que ninguém lhe preste os mínimos cuidados de saúde, a não ser os bombeiros voluntários, que alertaram para tão difícil situação?

Como querem aumentar a natalidade em Portugal com todos os serviços de maternidade encerrados? A saúde não pode ser um negócio de milhões para os privados, enquanto o serviço público de saúde é sabotado diariamente. Os altos responsáveis da nação sabem bem que são os responsáveis pelo estado a que a Saúde chegou. Não queiram pôr as culpas no ‘porteiro’.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Esfera armilar

Espantosos os tiques de novo-riquismo que este país vai tendo de tempos em tempos. Esse dinheiro deveria ser aplicado onde muito mais utilidade, pública, tivesse. Colocar uma esfera armilar de 19 mil euros no Campus XXI, no edifício da Caixa Geral de Depósitos em Lisboa, onde já estão sete ministérios, será mesmo necessário? Quando o edifício da CGD, banco público, de uma monumentalidade exagerada e desnecessária, foi construído, já foi uma desnecessidade, mais um tique de novo-riquismo à época. Agora, o dinheiro é gasto em algo decorativo, em nada essencial,



Augusto Küttner de Magalhães, Porto