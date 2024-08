O Olimpo cada vez mais alto

Se os resultados olímpicos estiverem indexados ao fomento da prática desportiva de um país, aparentemente, Portugal não tem aura nesse campo. No entanto, a realidade mostra-nos que há um número crescente de jovens que se dedicam a uma diversidade de modalidades cada vez maior. Por que razão isso não se reflecte com mais notoriedade nas competições internacionais? A alta competição está cada vez mais afinada, pelo que o infinitésimo deslize empurra de imediato o atleta para trás das marcas almejadas. Entre outros deslizes que não devem ser desconsiderados, podem contar-se os seguintes: falta de tradição desportiva generalizada e diversificada, défice de aprumo, motivação e enfoque nas práticas desportivas escolares, falta de apoio a atletas seleccionados para alto rendimento, atenções demasiado focadas na mais tradicional das modalidades.

José M. Carvalho, Chaves

Medalhas, países e Portugal

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 dizem muito dos países que têm conquistado mais medalhas. Se verificarmos e estivermos atentos, deparamos que no “top dez” da conquista de mais medalhas, sejam elas de ouro, de prata ou de bronze, surgem os países mais desenvolvidos do planeta, países com um considerável nível de vida, cujos regimes assentam em democracias liberais, exceptuando a China, que se proclama do ideário comunista (e é, de facto), mas que enveredou pelo dito “comunismo capitalista”.

Seja pelo rigor musculado da sua política de partido único que reprime os dissidentes e não respeita os direitos humanos, seja pela organização meticulosa do trabalho sério e profícuo, seja pelo culto da personalidade na figura do “Grande Líder” Xi Jinpin– malgrado Xie Chuntao, director do departamento académico da Escola Central do partido, afirmar que o “respeito e amor” que os chineses sentem por Xi, ser “natural e sincero” –, o que é certo é que a poderosa China comunista, nas variadas modalidades olímpicas, tem arrebatado muitas medalhas, mantendo-se no primeiro, ou nos primeiros lugares. E o nosso Portugal? A medalha – ou presumíveis medalhas – que viermos a conquistar reflecte, em certa medida, o país que somos: o país que continua a "marcar passo”, o país da gabarolice que só "vê” Ronaldo (em fim de vida futebolística) e pouco mais. Que vergonha e que miséria a nossa participação nestes Jogos Olímpicos!

António Cândido Miguéis, Vila Real

A aversão ao comboio

Li com prazer (o que nem sempre acontece) a crónica de J. M. Tavares sobre o "descalabro ferroviário" que singulariza Portugal em relação ao resto da Europa. O desastre iniciou-se em meados dos anos 80, quando se descobriu que a rodovia dava mais e melhores oportunidades de negócio. Daí para cá, todos os governos, sem excepção, colaboraram na criação daquilo que hoje temos: o isolamento ferroviário em termos internacionais, e a redução ao mínimo (aliás, pouco atraente) das ligações internas. O levantamento de carris foi uma pressa, antes que a maré virasse. Uma cidade como Viseu, que era cabeça de duas linhas (via reduzida), ficou entregue aos autocarros. Noutros países, mesmo as linhas desactivadas são mantidas para diversos fins, mas aqui a aversão autárquica ao comboio não o suporta. Entretanto, finge-se – com "planos" sucessivos –, como J. M. Tavares bem mostrou, que há um empenho político na recuperação e modernização daquele que é o meio de transporte público terrestre mais frequentado em toda a Europa. O que se discute é a alta velocidade, mas, antes do mais, deveria cuidar-se da velocidade decente.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

O que acontece em Inglaterra era esperado

Quando os últimos governos ingleses colocaram o alvo na entrada ilegal no país, não na resolução do problema mas na punição pura e dura de quem tentava chegar, acordando com o Ruanda a deportação de migrantes, estavam a semear o que está a acontecer. Criaram o ódio contra quem chega, que era, exactamente, o que os radicais de extrema-direita queriam. Hoje o ódio está instalado e os ingleses, tal como os franceses, esquecem-se de que, se não fossem as pessoas provenientes de outros países mais pobres, nem a Inglaterra nem a França seriam o que são hoje. A Inglaterra talvez esteja a colher o que, inadvertidamente, semeou. O respeito pelo outro não pode acabar. Espero que o que está a acontecer na Inglaterra seja uma lição para nós. A extrema-direita nunca está contente até conseguir instaurar uma ditadura, mais ou menos, fascista. É necessária muita atenção.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora