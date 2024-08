Doze meses acima dos 1,5 graus Celsius com "nuvens de fogo" no horizonte

O mês de Julho marcou o fim de um ano completo com temperaturas médias mundiais 1,5 graus Celsius acima da época pré-industrial, avisou esta quinta-feira o Centro Copérnico para as Alterações Climáticas (C3s), da União Europeia. Julho foi "por um triz", como disse Samantha Burgess, directora-adjunta do C3s, num comunicado. De facto, foi. De acordo com os dados usados pelo C3s, a temperatura média do ar à superfície a nível mundial foi de 16,91 graus ao longo de Julho, 1,48 graus acima da média pré-industrial para aquele mês. É um valor muito alto para os padrões de temperatura da Terra, mas fica abaixo dos 1,5 graus, o patamar simbólico que o Acordo de Paris tornou tangível ao definir aquele aumento de temperatura média como o grau aceitável de aquecimento, no mundo em mudança das alterações climáticas.

Ficamos, então, com a primeira experiência de doze meses consecutivos de um planeta com a sua temperatura média acima daquele patamar, a partir do qual se torna difícil evitar os piores impactos das alterações climáticas. Entre Julho de 2023 e Junho de 2024, atravessando as quatro estações do calendário, os dois hemisférios do planeta, com um empurrão do El Niño – quando a água superficial de parte do oceano Pacífico fica mais quente do que a média e, com isso, aquece o planeta –, a temperatura média da Terra foi 1,64 graus acima dos valores pré-industriais, segundo o Copérnico.

Os incêndios no Canadá do Verão de 2023, assim como as inundações de Abril e Maio deste ano no Rio Grande do Sul, no Brasil, são algumas das várias catástrofes e extremos que se desenrolaram nesse planeta sobreaquecido, em que as ondas de calor são notícia um pouco por todo o lado, e em que os ecossistemas sofrem.

Esta quinta-feira, o projecto World Weather Attribution divulgou um estudo onde mostra que as condições extremas de calor e secura que assolavam o Pantanal brasileiro durante Junho último, e que tornaram possível a existência de grandes incêndios meses antes do pico da temporada de incêndios, são muito mais comuns com o aquecimento global. Também as águas quentes que rodeiam a Austrália, fenómeno que está na origem de vários episódios de branqueamento dos corais nas últimas décadas, atingiram o maior valor dos últimos 400 anos nos primeiros meses de 2024, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira na revista Nature sobre o qual a jornalista Teresa Serafim escreveu um artigo.

Os fenómenos extremos que vão sendo observados um pouco por todo o lado vão obrigando os cientistas a reajustar os modelos que usam para fazer previsões sobre as dinâmicas dos incêndios ou dos furacões. Por estes dias, a meio de mais uma temporada de incêndios preocupantes na Califórnia, Estados Unidos, e no Canadá, um artigo noticioso também da Nature falava sobre a frequência cada vez maior das nuvens piro-cúmulo-nimbos – nuvens cúmulo-nimbos, que têm um grande desenvolvimento vertical e estão associadas a tempestades e relâmpagos, mas produzidas por fortes incêndios.

Antes de 2023, o recorde global do número de nuvens piro-cúmulo-nimbos ao longo de um ano era de 102. Mas no ano passado, só os incêndios no Canadá produziram 140 destas "nuvens de fogo", como refere o artigo. Estas nuvens têm a capacidade de propagar os incêndios de uma forma mais rápida e não previsível, como ocorreu em Portugal, nos incêndios em Outubro de 2017, que mataram 48 pessoas.

Os dois incêndios florestais que atingiram a cidade de Jasper no mesmo dia, a 24 de Julho, no Sudoeste do estado de Alberta, no Canadá, são um exemplo da "surpresa" gerada pelo poder daquelas nuvens, adianta o artigo da Nature: "O incêndio de Jasper atingiu a cidade em metade do tempo previsto pelos modelos."

Os fogos deflagraram a 22 de Julho e continuam a consumir floresta no Canadá, podendo manter-se activos nos próximos meses, de acordo com as autoridades. Ou seja, as temperaturas médias podem ter baixado um degrau em Julho, mas a realidade das alterações climáticas mantém-se. "O contexto global não mudou, o nosso clima continua quente. Os efeitos devastadores das alterações climáticas começaram muito antes de 2023 e vão continuar até as emissões líquidas globais de gases com efeito de estufa terem chegado ao zero", avisou Samantha Burgess.

Uma última nota, à laia de Post Scriptum, para o artigo do jornalista Pedro Manuel Magalhães sobre um leilão promovido pelo Estado para projectos de centrais solares e eólicas no Parque Nacional Peneda-Gerês, levados ao colo pela promessa da transição energética. É certo que bem precisamos da transição energética, mas esperemos que não seja feita à custa da "jóia da coroa" portuguesa, no que toca a paisagens naturais protegidas, nem de outro património natural que, enquanto sociedade, decidimos que tem um interesse maior e deve ser protegido. Ou não aprendemos nada com 200 anos de exploração do mundo natural e das pessoas que aí vivem?