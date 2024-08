Trump apresenta três datas para debater com Kamala Harris em Setembro

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está disposto a debater com a sua rival democrata Kamala Harris três vezes em Setembro, em diferentes estações televisivas, durante uma conferência de imprensa realizada na quinta-feira na sua residência em Palm Beach, Florida.

Trump disse querer realizar debates a 4 de Setembro na Fox, a 10 de Setembro na NBC e a 25 de Setembro na ABC. Não ofereceu termos específicos, como por exemplo se haveria uma audiência presencial, e não ficou imediatamente claro se a sua campanha tinha feito uma proposta oficial aos democratas com as datas apresentadas.

A conferência de imprensa foi a primeira aparição pública de Trump desde que Kamala Harris escolheu o governador do Minnesota, Tim Walz, para candidato a vice-presidente. Kamala Harris, a ainda vice-presidente dos EUA, e Walz encabeçaram comícios nos estados decisivos do Michigan e Wisconsin na quarta-feira, atraindo dezenas de milhares de participantes num novo sinal de como a sua entrada tardia na corrida à Casa Branca galvanizou os democratas.

A sua rápida ascensão, na sequência da decisão do Presidente Joe Biden, no mês passado, de abandonar a campanha para as presidenciais, fez com que a equipa de Trump se esforçasse por recalibrar a sua estratégia e as suas mensagens. As sondagens de opinião mostram que Harris apagou a vantagem que Trump tinha construído sobre Biden, e os democratas arrecadaram centenas de milhões de dólares de eleitores e grandes doadores numa questão de semanas.

Harris e Walz estavam programados para se encontrarem com trabalhadores do sector automóvel em Detroit na quinta-feira, na sequência do apoio do sindicato United Auto Workers à sua candidatura. A campanha de Kamala Harris cancelou eventos na quinta-feira na Carolina do Norte e na sexta-feira na Geórgia, onde a tempestade tropical Debby está a provocar chuvas fortes e inundações perigosas. Os democratas deslocar-se-ão ao Arizona e ao Nevada no final desta semana, visitando mais dois estados decisivos que poderão desempenhar um papel fundamental nas eleições de 5 de Novembro.

O candidato a vice-presidente apresentado por Donald Trump, o senador JD Vance, de Ohio, também cancelou eventos de campanha na Carolina do Norte na quinta-feira devido à tempestade. Ele passou os últimos dias atrás de Harris e Walz em todo o país, um movimento incomum destinado a fornecer um "contraste", disse aos jornalistas na quarta-feira.