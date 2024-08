Só 27% dos angolanos se sentem em democracia e apenas 18% estão satisfeitos com o seu funcionamento

A radiografia ao estado da democracia em Angola dado pelo novo Afrobarometer, apresentado esta quinta-feira no Instituto Politécnico Sol Nascente, no Huambo, traz dados capazes de fazer soar os alarmes em relação ao futuro do país, tendo em conta que apenas 27% dos angolanos sentem que vivem numa democracia, e só 18% se mostram satisfeitos com o seu funcionamento, ao mesmo tempo que diminui a rejeição de regimes autoritários ou militares. Entre os jovens com menos de 25 anos, que compõem 65% da população do país, só 14% estão contentes com o funcionamento da democracia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt