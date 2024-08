Japão lança alerta de tsunami após terramoto de magnitude 7,1

Um sismo com magnitude de 7,1 na escala de Richter abalou esta quinta-feira o Sudoeste do Japão e obrigou a Agência Meteorológica do país (JMA) a activar um alerta de tsunami de até um metro na costa do Pacífico.

De acordo com a agência meteorológica, o sismo ocorreu a uma profundidade de 30 quilómetros na costa da província de Miyazaki, na ilha de Kyushu, no Sul do país.

Não há sinais imediatos de grandes danos nem relatos de anomalias nas centrais nucleares na sequência do terramoto e o Governo está a verificar se há vítimas, disse aos jornalistas o secretário-chefe do executivo japonês, Yoshimasa Hayashi.