Israel mata 40 palestinianos em ataques aéreos na Faixa de Gaza

As forças israelitas intensificaram esta quinta-feira os ataques aéreos em toda a Faixa de Gaza, matando pelo menos 40 pessoas, numa altura em que Israel se prepara para uma potencial guerra mais alargada na região.

Os bombardeamentos atingiram um conjunto de casas no campo de Al-Bureij, no centro de Gaza, matando pelo menos 15 pessoas, e no campo vizinho de Al-Nuseirat, matando quatro, segundo médicos palestinianos no local. Nuseirat e Bureij estão entre os oito campos históricos do enclave densamente povoado e são vistos por Israel como redutos do Hamas.

Os aviões israelitas também bombardearam uma casa no coração da cidade de Gaza, no Norte, matando cinco palestinianos, enquanto outro ataque aéreo na cidade de Khan Younis, no Sul, matou uma pessoa e feriu outras.

Também esta quinta-feira, 15 palestinianos morreram e 30 ficaram feridos em bombardeamentos israelitas contra duas escolas a leste da Cidade de Gaza, informou o Serviço de Emergência Civil do território em comunicado.

Os militares israelitas afirmaram ter atingido os centros de comando e controlo do Hamas instalados nas escolas Abdel-Fattah Hamouda e Al-Zahra, no bairro de Tuffah, na Cidade de Gaza, onde os militantes do Hamas operavam.

Imagens que circularam nas redes sociais, e que a Reuters não conseguiu verificar de imediato, mostram vítimas a serem levadas para um hospital em carroças.

Os braços armados do Hamas e da Jihad Islâmica disseram que estavam a disparar rockets anti-tanque e morteiros contra as forças israelitas que operam em Gaza, causando mortos e feridos entre eles. Já os militares israelitas afirmaram ter atingido dezenas de alvos militares em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo plataformas de lançamento de rockets.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) ordenaram entretanto a evacuação de parte dos arredores orientais da cidade de Khan Younis, como prelúdio para uma nova operação militar contra o movimento islamita palestiniano Hamas na região.

A ordem de evacuação – que foi divulgada nas redes sociais pelo porta-voz árabe das IDF, Avichay Andraee - afecta os residentes dos bairros de Al Salqa, Al Qarara, Bani Suhaila, Abasan, Jirbet Juzaa, bem como algumas áreas do centro de Khan Younis, locais de onde o Hamas continua a disparar rockets contra Israel.

Enquanto a guerra de Gaza se desenrola, Israel tem estado a preparar-se para um novo ataque, previsto para os próximos dias, na sequência das promessas do Irão e do Hezbollah, seu aliado no Líbano, de retaliação pelos assassínios, na semana passada, do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, e do comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, em Beirute.

Um conflito relativamente contido entre Israel e o Hezbollah ao longo da sua fronteira Norte, uma consequência dos combates em Gaza, ameaça agora transformar-se numa guerra regional total.