Israel anuncia morte de dirigente do Hamas em Gaza

Nael Sakhl era dirigente do Hamas na Cisjordânia ocupada. Foi morto a 24 de Julho numa operação conjunta com a agência de segurança Shin Bet, segundo revela exército israelita.

As Forças de Defesa de Israel anunciaram a morte, num ataque realizado na Faixa de Gaza, de Nael Sakhl, um dirigente do movimento islamista palestiniano Hamas na Cisjordânia ocupada. Num comunicado, o exército israelita descreveu Sakhl como “um importante terrorista” e disse que o dirigente do Hamas foi morto a 24 de Julho, numa operação conjunta com a agência de segurança Shin Bet, na Faixa de Gaza.

As IDF acusaram Sakhl de estar envolvido, durante “mais de uma década”, no planeamento e direcção de “ataques terroristas na Judeia e Samaria”, um termo bíblico e histórico com que Israel se refere à Cisjordânia ocupada.

O exército disse ter recebido, vários dias após o ataque, “informações de inteligência indicando que [Sakhl] tinha sido eliminado”.

Mais de dez meses depois do início da guerra em Gaza, também a Cisjordânia vive um pico de violência, com mais de 620 palestinianos mortos desde o ataque do Hamas em solo israelita, em 7 de Outubro.

Segundo o jornal Times of Israel, Nael Sakhl já tinha sido detido por Israel em 2003, onde foi condenado a prisão perpétua em 2003. Porém, em 2011, o líder regional do Hamas foi parte de uma troca de prisioneiros entre a organização e Israel, sendo levado para a Faixa de Gaza.

A 31 de Julho, o Hamas anunciou a morte do líder, Ismail Haniyeh, num ataque, que atribuiu a Israel, em Teerão, onde se encontrava em visita oficial. Telavive não assumiu a autoria do ataque contra Haniyeh, ao contrário do assassínio do responsável militar do grupo xiita libanês Hezbollah, Fouad Chok, na semana passada, perto de Beirute.

Ainda assim, na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior do Exército israelita, Herzi Halevi, prometeu “encontrar” o novo líder do Hamas, e eliminá-lo, num comunicado divulgado um dia após a nomeação de Yahya Sinwar.