José Matos, o micólogo

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até Alcaide, no concelho do Fundão, conhecer José Matos, dono da Quinta Vale d’Encantos.

José Matos nasceu em Angola e trabalhou durante décadas como comissário de bordo da TAP. Reformou-se aos 50 e ainda experimentou a vida urbana de Londres. Mas depois viu o anúncio de uma quinta à venda na serra da Gardunha, apaixonou-se pelo local e descobriu o mundo maravilhoso dos cogumelos.

José Matos tornou-se um dos maiores especialistas em micologia em Portugal. Identificou, só na sua quinta, quase 500 espécies de cogumelos. Desenhou-os a todos.

