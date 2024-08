Cinco feridos graves em colisão na estrada entre Carvalhal e Tróia

Estrada Nacional 261 está cortada em ambos os sentidos junto a Brejos da Carregueira, no concelho de Grândola, por causa do acidente, que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros.

Cinco pessoas ficaram gravemente feridas numa colisão ocorrida ao início da manhã desta quinta-feira na estrada que liga o Carvalhal a Tróia, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Segundo fonte do comando sub-regional do Alentejo Litoral da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, a Estrada Nacional 261 está cortada em ambos os sentidos junto a Brejos da Carregueira, no concelho de Grândola, por causa do acidente, que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros.

O alerta foi dado pelas 5h33 e, pelas 7h00 estavam no local do acidente 35 elementos, apoiados por 12 viaturas e um helicóptero.

Os meios de socorro envolvem elementos dos bombeiros de Alcácer, Grândola, Santo André, Santiago, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Litoral Alentejano, o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do Algarve e elementos da GNR.