Filho da futura rainha da Noruega foi detido por agressão a mulher

O filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega foi detido no passado fim-de-semana por agredir uma mulher. Marius Borg Høiby foi libertado posteriormente com a polícia norueguesa a confirmar que as acusações incluem “danos físicos e materiais” à vítima com quem o acusado “mantém uma relação”. O príncipe Haakon reagiu à notícia, mas não de forma oficial uma vez que Marius é fruto do primeiro casamento da mulher do herdeiro do trono e não tem qualquer título real.

O incidente entre o jovem de 27 anos e a mulher aconteceu na noite do último domingo, 4 de Agosto. O jovem seria libertado algumas horas depois, mas o príncipe Haakon não desvaloriza o incidente. “É um assunto sério, uma vez que a polícia está envolvida, mas não seria correcto da minha parte entrar em detalhes”, confirmou Haakon ao jornal norueguês VG a partir de Paris, onde acompanha os Jogos Olímpicos.

Haakon viajou sozinho, depois de Mette-Marit ter cancelado a viagem para ficar na Noruega ao lado do filho. “Ela queria estar aqui, mas nas famílias às vezes é importante ficar. Conversamos sobre o assunto e decidimos assim”, declarou o príncipe que também reconheceu que o tema o “afecta”, apesar de se querer concentrar nas provas dos atletas noruegueses em Paris.

Desconhece-se a gravidade da agressão que a polícia está a investigar, apesar da revista norueguesa Se og Hør detalhar que Marius Borg Høiby e a jovem de 20 anos estavam num apartamento em Oslo que ficou “totalmente destruído”. Terá sido a vítima a chamar a polícia ao local e foi levada ao hospital, para ser avaliada, antes de ter alta, sem que fosse revelada a natureza dos ferimentos.

O VG avança que o filho da princesa terá sido submetido a testes de despiste de droga para confirmar se estaria sob a influência de alguma substância durante as agressões. “A polícia confirma que Høiby é o acusado de danos físicos e materiais. Existe uma relação entre o arguido e a vítima”, detalharam as autoridades no comunicado divulgado nesta terça-feira. Ambos os crimes são punidos com multas ou penas até um ano de prisão na lei norueguesa, detalha a imprensa nacional.

Foto Marius com os noivos em 2001 Reuters/Pool

De acordo com as mesmas publicações, os reis noruegueses Haroldo e Sónia sempre “receberam calorosamente” Marius, apesar de o filho da nora não ser membro da família real. Assim sendo, o jovem de 27 anos já teve vários trabalhos: foi editor de uma revista, entretanto encerrada e, depois, vendedor numa imobiliária.

Marius nasceu em 1997 quando Mette-Marit era solteira, fruto de um relacionamento com Morten Borg, que terminou ainda antes do nascimento do bebé. Em várias entrevistas, o príncipe Haakon confessou que foi o comprometimento da mulher com o filho, apesar da separação recente, que o fez admirá-la ainda mais. Contudo, o facto de ser mãe solteira tornou-se um dos obstáculos para casar com o príncipe, tal como o passado com a toxicodependência ─ o antigo namorado foi preso por tráfico de cocaína em 1991. A união viria a acontecer em 2001.

Apesar da reputação conturbada, o casal de príncipes, que será rei em breve, goza de popularidade na Noruega e vai assumindo um número crescente de compromissos públicos, numa altura em que Haroldo V, com 87 anos, está afastado por motivos de saúde. Haakon e Mette-Marit têm dois filhos em comum: a futura rainha, Ingrid Alexandra, de 20 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 18.