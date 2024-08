Colin Farrell cria fundação para apoiar jovens adultos com deficiência, tal como o filho James

Estima-se que a síndrome de Angelman afecta uma em cada 15 a 20 mil crianças. Uma dessas crianças é James, filho do actor Colin Farrell, que acaba de anunciar a criação da Fundação Colin Farell que pretende apoiar jovens adultos com deficiência intelectual com programas de educação e outro tipo de apoio. “Quero que o mundo seja gentil para James, que o trate com bondade e respeito”, declarou o actor irlandês à revista People, que o fotografou em casa com o filho.

James Farrell está prestes a completar 21 anos e sofre desde o nascimento da síndrome de Angelman, considerada uma doença rara. A Associação Americana de Doenças Raras define a patologia, causada por um problema no cromossoma 15, como “uma doença neurológica genética rara caracterizada por um atraso grave no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, problemas de fala, incapacidade de coordenar os movimentos voluntários”. Além disso, as crianças e adultos com esta síndrome têm uma constante boa disposição, “com episódios não provocados de riso e sorriso”.

Quando James celebrou 18 anos, os pais, Farrell e Kim Bordenave, ficaram com a sua guarda legal, para conseguirem tratar de todos os assuntos do jovem, que tem uma cuidadora a tempo inteiro, Debra, com a família há 18 anos.

James só começou a andar duas semanas antes de celebrar quatro anos. “Eu sabia que eles [James e Debra] estavam a tentar aprender a andar e ela disse-me: ‘O James tem uma coisa para te ensinar, fica aí’, e eu fiquei e ele fez isso”, recorda o actor emocionado. “Foi algo muito profundo. Foi mágico. Nunca esquecerei o rosto determinado, enquanto caminhava na minha direcção. Caminhou uns seis passinhos e eu desabei em lágrimas, foi incrível.”

O momento foi ainda mais especial, porque, assim que é diagnosticada a síndrome de Angelman, os pais são informados de que os filhos provavelmente nunca conseguirão andar ─ ainda que algumas crianças não tenham dificuldade de locomoção. “O James está num ponto intermédio. Ouvir que não consegue andar e ver aqueles primeiros passos foi… nunca vou esquecer, foi lindo”, insiste o irlandês de 48 anos, conhecido por filmes como Em Bruges ou Batman, bem como na série Sugar, onde dá vida a um detective particular.

Na entrevista à People é a primeira vez que o actor fala sobre o assunto e é ele a dar voz à consciencialização sobre as doenças raras, porque o filho não o pode fazer. “Falo com James como se ele tivesse 20 anos, dominasse perfeitamente o inglês e tivesse capacidade cognitiva adequada à sua idade. Mas não consigo discernir dele uma resposta sobre se ele está confortável com tudo isso ou não, então tenho de tomar uma decisão”, desabafa.

Mas porquê falar agora? James fará 21 anos em Setembro e deixa de ter acesso à educação especial, o que levou a que Colin Farrell tivesse decidido criar a fundação para apoiar outros jovens em situação semelhante. “Todas as salvaguardas que foram feitas, as aulas de educação especial, tudo isso desaparece, então ficamos com um jovem adulto que deveria ser parte integrante da nossa sociedade moderna e que na maioria das vezes foi esquecido”, lamenta.

O actor sente que é como se o Estado abandonasse estes jovens que “trabalharam no duro” durante grande parte da vida para evoluir e não se deixarem vencer pela doença: “Quando ele começou a comer, no final parecia uma [pintura] de Jackson Pollock. Mas agora come maravilhosamente bem. Todos os dias tenho orgulho dele, porque o acho mágico.”

Outras famílias a passar por uma situação semelhante, mas com menor possibilidade financeira de ter assistência a tempo inteiro, vão poder ter apoio através da fundação. “Há anos que quero fazer algo no sentido de dar maiores oportunidades às famílias que têm um filho com necessidades especiais, para que recebam o apoio que merecem, que é assistência em todos os aspectos da vida”, declara. Afinal, é apenas dar dignidade a James e a outros jovens como ele que “conquistaram o direito de ter um maior grau de individualidade e autonomia na vida”.

Além de James, Colin Farrell tem mais um filho, Henry de 15 anos, fruto da relação com a actriz Alicja Bachleda.