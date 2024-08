Fomos provar os doces brancos de romaria saídos do forno

Não há Agosto sem festa nem festa sem doces. Adelina Araújo, 81 anos, mergulha os bolinhos no açúcar e com quatro dedos juntos desenha a espiral, deixando um redemoinho de memórias em cada bolo.

Os fornos da padaria ficam ali, mesmo ao lado do campo com o tractor, das árvores de fruto e da horta, que parece comunicar com os milheirais das aldeias vizinhas, cheias de verde, de cafés-que-são-tascas-que-são-cafés e de igrejas e capelas e festas e romarias. Onde há Minho, há foguetes, que deixam um rasto de fumo efémero, e altifalantes que anunciam preces e romarias, há santos no altar e cá fora os cavaletes alinhados suportam as tábuas e os tabuleiros de madeira cobertos por toalhas de linho com bordados feitos à agulha há mais de meio século. Sobre elas pousadas as caixinhas dos doces — que já não são nem cestos de vime nem canastras — inclinadas por pedrinhas da calçada, escondidas dos clientes.

Estes doces brancos foram feitos para a festa de São Cristóvão (aquele que carrega Cristo), em São Julião de Freixo, Ponte de Lima, mas podia ter sido para as Feiras Novas desta mesma vila, para as de São Bartolomeu do Mar, as de Balugães, Monte da Madalena, Souto, Friastelas, Cerdal... "Quem vai à festa e não come um doce, não é romaria", lança Rui Lima, mãos atentas aos fornos, num entra e sai de tabuleiros com os montinhos de massa que precisam de pouco tempo no calor. Pouco mais de cinco minutos. "A gente abre o forno; está loirinho, está cozido", explica Júlia Martins, nisto há 26 anos, para lá das "bodas de prata", normalmente com a tarefa de "passar por baixo", que é como quem diz mergulhar a base do bolinho no açúcar, retirar o excesso com a mão e deixá-lo repousar de cabeça para baixo. No posto ao lado, Adelina Araújo, 81 anos, assume o encargo de voltar a mergulhar todos de cabeça e de desenhar a espiral do doce branco de romaria, uma honra.

Lina: "Não custa nada... Já estou tão habituada..."

"Comecei a passar por baixo e depois comecei eu a passar por cima. A primeira vez que vim para aqui, não sabia. Mas também é fácil de aprender. Não custa nada... Já estou tão habituada..." Um a um, "tendeira" atrás de "tendeira", os doces brancos vão cobrindo as mesas compridas, tapadas pelo avesso dos sacos de farinha rasgados. Um a um, os vórtices temporais levam-nos numa viagem imediata ao passado, aos tempos em que no nosso Minho ir à festa significava comer doce branco e roscas e ouvir o sino, os foguetes e os bombos. Lina usa os quatro dedos da mão direita, deixando um redemoinho de memórias em cada doce. "Quatro dedos... é como se estivesse a roubar", sorri.

Foram estas mesmas mãos "pequeninas" que chegaram a embalar Vânia (41 anos), filha mais velha de Júlia que cresceu "dentro da cesta", nas feiras onde as mulheres que a educaram iam vender primeiro fruta e mais tarde bolos. "Tenho seis filhos. Ela é a mais velha. Nasceu nas feiras" Ainda antes de ir para a universidade, decidiu juntar "algum dinheiro" e por isso começou a vender rosca ao domingo. "Não havia quem quisesse vender doces." Antes da missa, as pessoas vão passando e reservando. "Vou pondo de lado e anoto o nome", recorda Vânia. Terminada a missa, enche-se a banca de gente, numa fila desorganizada à procura do sortido e da "rosca quente", entre vendedores de atoalhados e rifas ditas ao microfone.

Os doces brancos vão cobrindo as mesas compridas

"Vende-se quase tudo. Não se baixa o preço. Se sobrar, sobrou", conta Vânia, que ainda mete férias em Agosto para "poder ajudar e estar nas festas". "Os mais velhos compram o cartucho e vão à tasca comer o doce e beber o mata-bicho." Matar saudades. "Toda a gente nos conhece. 'És mesmo parecida com a tua mãe'." Ainda costumam levar, cinquenta, cem ou mais quilos de doces (vendem-no a 13 euros/quilo). Fazer por menos não compensa.

Na cozinha da Padaria Sameiro trabalha "quase uma família". Fazem pão todos os dias e doces nas vésperas de festas maiores — que também vendem "porta a porta". A mesma receita de massa simples ("estes não fazem mal", garante Rui) é utilizada para o doce amarelo, para o doce branco e para as "perinhas" de coco, duas metades coladas com recheio de marmelada e envolvidas por coco ralado. Lina já deixou a panela de açúcar a ferver pousada nas caixas de ovos vazias para se sentar num banquinho a barrar a marmelada com uma faquinha. "Gosto mais de passar o branco do que casar isto. É preciso paciência... É um passatempo também. Ficar em casa sozinha é que não... Uma pessoa ali em casa sozinha é que não..."

Rui Lima: "Quem vai à festa e não come um doce, não é romaria"

Nem o doce branco nem as perinhas contam com a precisão científica dos doces industriais embrulhados em embalagens plásticas. Nem todos têm a mesma forma, nem todos têm a mesma porção de marmelada, nem todos são limpinhos e aprumados. Alguns são toscos — e ainda bem. Qualquer um deles dura fresco um dia ou dois dias. "Duram mais, mas as pessoas não deixam", brinca Júlia, a partir ovo no ovo. Ela gosta mais dos brancos. Lina dos amarelos. "Não gosto do açúcar em cima. Quer dizer, gosto, mas não posso comer. Os diabetes não deixam." Também gosta do que faz. "Se não gostasse, não estava aqui. Por acaso gosto. Ou já tinha deixado. Em casa faço as minhas coisinhas. Só não faço doces porque não os posso comer."

No Inverno, vão bem com um chá. Agora, casam com a "fruta da época":

— Ó Rui, é com um branco?

— Branco ou tinto! Misture que vai ver...

— E molhá-lo no copo de Alvarinho fresquinho?... Uma maravilha! E comer com presunto, o doce e o salgado...

As duas metades são "casadas" com marmelada

Quando chega às festas, a família Lima, proprietária da padaria, não afixa o nome na barraca. "Toda a gente nos conhece", justifica Rui. "Os que não conhecem, provam a primeira vez e para o ano vêm-nos procurar."

Hoje, como noutros dias, as caixas parecem não chegar para as encomendas. As "tendeiras" estão quase cheias de doce branco de São Cristóvão, festa de emigrantes. "Ainda o senhor não viu nada."

Lina foi das poucas que não emigrou. Foi "a França de passeio passar 15 dias" e por cá ficou. Há 40 anos, "à vontade", que faz doce branco. "Já fiz de tudo. Já trabalhei na lavoura, já trabalhei nas casas, já fiz pão. Andei nas feiras a vender fruta. Já fiz de tudo um bocado." Já voltou ao posto de que mais gosta, passar por cima, quatro dedos juntos num corrupio, uma vertigem hitchcockiana que também é a sua impressão digital.