Afinal, como se distingue o tomate-coração-de-boi-do-douro?

Num tempo em que lamentamos que já pouco se fale de sazonalidade, e em que tudo está disponível durante todo o ano, há uma tradição (sim, já podemos falar em tradição) que contraria isso e que regressa, religiosamente, faz agora nove anos, sempre em Agosto: o tomate-coração-de-boi-do-douro e a sua festa anual.

A festa dura todo o mês nas ementas de 22 restaurantes do Douro, mas é no dia 23 que tem o seu momento alto, este ano na Casa de Mateus, em Vila Real, com o concurso entre produtores das diversas hortas e quintas da região. No dia 22 haverá um workshop com a italiana Erika Zandonai, especialista em produção e transformação do tomate, e a 24 acontece a festa A Capella no adro da capela barroca de Arroios, Vila Real, com provas de tomate e mercado de produtores.

A caminho do décimo aniversário, que se comemora no próximo ano, esta iniciativa, nascida do entusiasmo e persistência de três amigos – Celeste Pereira, da empresa de comunicação e eventos Greengrape, Edgardo Pacheco, jornalista do PÚBLICO, e Abílio Tavares da Silva, da Quinta de Foz Torto – marca 2024 com a edição de um livro, Tomate Coração de Boi do Douro – A Outra Riqueza do Vale Mágico, prefaciado por Miguel Poiares Maduro, admirador do fruto e defensor da valorização dos territórios através dos seus produtos tradicionais.

Para quem tiver dúvidas sobre o que caracteriza esta variedade e como se pode distinguir de outras, os muitos textos e imagens que compõem o livro dão resposta a todas as perguntas. Comecemos então por estas: o que torna este tomate, produzido no Douro, tão particular? E como o podemos reconhecer?

Foto Uma salada com Coração de Boi do Douro NELSON GARRIDO

O livro apresenta-nos o seu perfil: é carnudo e suculento, fresco, com nuances terrosas e um sabor entre o doce e o ácido (pode ser mais doce “dependendo da horta e do sol que o banhou”). A polpa é firme e delicada, a cor é vermelha e tem um coração grande, “às vezes perfeito, outras esconso”, possuindo poucas sementes.

A pele é fina – e esse é um dos argumentos dos que defendem que a melhor maneira de o saborear é deslocarmo-nos ao local onde é produzido, e daí a festa ser no Douro. Transportá-lo para outras zonas do país é possível, claro, mas arriscamo-nos a que, na viagem, a delicada pele se rompa.

Foto Tomate coração-de-boi da Quinta do Pessegueiro, que venceu o concurso em 2022 NELSON GARRIDO

Podendo ser produzido em diferentes regiões, beneficia em particular do terroir do Douro, onde os “dias de muita luz, quentes e secos [são] fundamentais para a doçura discreta que o fruto apresenta”, enquanto as noites frias são “responsáveis pela sua textura firme”. A estas características do clima somam-se os “solos de xisto que regam sem encharcar o pé do tomateiro e o alimentam de micronutrientes”.

“A grande diferença em relação a outros tomates é a produção ao ar livre, a exposição solar”, explica Celeste Pereira. “Tem uma grande influência nos sabores, daí insistirmos muito nisso.” A convicção de Celeste, Edgardo e Abílio foi contagiando outros produtores por toda a região. “Há nove anos, quando começámos, tínhamos pouquíssimas quintas”, recorda a responsável da Greengrape. “Neste momento já há 38 quintas envolvidas. O que pretendemos é provar que o Douro não é só vinho e vinha e que temos outras riquezas que vale a pena explorar e promover.”

Apesar de, em termos de números, não se poder falar de uma grande produção, há um crescimento muito evidente. “O restaurante Toca da Raposa [em São João da Pesqueira] já vendeu três toneladas numa época, e o Calça Curta [Foz do Tua] cinco toneladas”, diz Celeste, notando que a época “pode ir até meados ou final de Outubro, dependendo do clima de cada ano”.

A melhor forma de provar esta iguaria é, acredita, a mais simples: apenas com flor de sal e um fio de azeite. Claro que os chefs dos restaurantes que participam na festa são livres de usar a sua criatividade, apresentando o tomate de diferentes maneiras, mas “nós insistimos que todos têm de o colocar simples, na sua plena riqueza de sabor”.

Depois de o provarmos assim, podemos, também nós, em casa, testar outras formas – o livro agora lançado apresenta várias receitas, desde uma pasta de beringela e tomate de Miguel Castro e Silva até um tártaro de tomate, sardinha e molho romesco de Julien Montbabut, do Le Monument, no Porto.

E ligar tomate com vinho, pode ser um problema? No livro, Edgardo Pacheco explica como o contornar, relatando uma experiência feita durante a Festa do Tomate Coração de Boi de 2022. Conclusões? Assim, muito rapidamente: tintos com estrutura e álcool são de evitar com pratos com tomate (com todos os cuidados, talvez um tinto mais elegante e com taninos suaves possa casar com um arroz de tomate); brancos também serão de evitar; o melhor será um rosé não doce ou então um clarete ou um palhete.

Foto NELSON GARRIDO

Além do livro, os promotores da Festa do Tomate Coração de Boi do Douro estão a lançar também um Guia de Boas Práticas para a produção e um mapa com as quintas produtoras. “Estas obras vão provar que é possível ter um produto que consegue promover o território”, um objectivo que pretendem, no futuro, alargar a outros produtos de excelência da região, como os figos, as azeitonas, as laranjas, as amêndoas.

“Neste momento estamos perante uma crise social grande na região, esta vindima vai ser determinante, e por isso acreditamos que a diversificação é muito importante para o Douro, para termos outros momentos ao longo do ano em que podemos conquistar atractividade”, sublinha Celeste. E, com o décimo aniversário a aproximar-se, este é “um momento-chave para conseguimos apoios institucionais para a sustentabilidade futura do projecto.”