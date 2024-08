Taxas Euribor voltaram a subir e anularam as quedas recentes

Evolução das Euribor está dependente da decisão do Banco Central Europeu, na reunião de Setembro.

As taxas Euribor subiram esta quinta-feira, o que acontece pela segunda sessão consecutiva, e apesar de a subida ter sido reduzida, acabou por ser suficiente para anular a impressionante descida verificada esta terça-feira.

A descida registada nas Euribor há dois dias, para mínimos de mais de um ano, aconteceu no contexto da forte instabilidade que se viveu nos mercados bolsistas, em grande parte devido aos receios de que a economia norte-americana possa entrar em recessão, um cenário que poderá obrigar os bancos acelerar o corte de juros, em particular nos EUA, mas também na Europa.

A taxa a seis meses, actualmente a mais utilizada nos novos empréstimos à habitação e com maior peso na carteira total deste crédito, subiu esta quinta-feira 0,026 pontos percentuais, para 3,488%, ficando acima dos 3,397% de terça-feira. Trata-se do nível mais baixo desde 12 de Abril de 2023, significativamente longe dos 4,143% atingidos a 18 de Outubro do ano passado.

A Euribor a 12 meses, a segunda com maior peso no total de crédito existente, subiu 0,010 pontos, para 3,202%, acima dos 3,138% registados na última terça-feira, mas longe dos 4,228% registados em 29 de Setembro de 2023.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu 0,008 pontos base, para 3,577%, o suficiente para anular a queda para 3,523%. Durante a escalada entre 2022 e 2023, esta taxa chegou a atingir 4,002%.

A expectativa do mercado é a de que as três taxas encostem a 3% até ao final do corrente ano.

A evolução das Euribor é particularmente influenciada pelas decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que em Junho cortou 0,25 pontos percentuais suas taxas directoras, esperando-se que o volte a fazer em Setembro, se a evolução dos indicadores económicos, nomeadamente o da evolução da taxa da inflação, o permitirem.

Actualmente, a taxa de facilidade permanente de depósito, a que tem maior influência na evolução das Euribor, está em 3,75%.

As Euribor são fixadas diariamente, no mercado interbancário, pela média das taxas a que um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si.