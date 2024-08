Governo avança com fim da caducidade e da proibição de transmitir licenças de AL

Depois do fim de medidas do anterior executivo como a Contribuição Extraordinária do Alojamento Local (CEAL), o Governo quer agora acabar com mais outras alterações que o PS tinha aplicado a este sector e que apelida de “erros”. Esta quinta-feira, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que tinha sido aprovado um diploma que “elimina alguns erros crassos, como a intransmissibilidade de licenças, [e] a caducidade ao fim de cinco anos”.

Explicando que a sua entrada em vigor ainda dependia de uma consulta junto da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), Leitão Amaro disse que a ideia não era a de “permitir a desregulação do mercado”, mas sim, e “depois de diálogo com várias entidades, incluindo os agentes do sector, introduzir uma lógica de descentralização”.

“Devem ser os municípios a tomar decisões sobre as regras de funcionamento do AL nas zonas de maior pressão”, acrescentou, adiantando depois esperar que o processo possa estar concluído “numa questão de semanas”.

O anúncio da aprovação do novo diploma surge um dia após a publicação em Diário da República da lei que permite ao Governo revogar a CEAL (que nunca chegou a ser paga) e a fixação do coeficiente de vetustez aplicável aos estabelecimentos de alojamento local para efeitos da liquidação do IMI.

As medidas fizeram parte do pacote “Mais habitação”, apresentado pelo executivo socialista em 2023. No seu programa de Governo, o executivo PSD/CDS liderado por Luís Montenegro já afirmava que tinha como objectivo “eliminar de imediato a contribuição extraordinária sobre o alojamento local e a caducidade das licenças anteriores ao programa Mais Habitação, revendo simultaneamente as limitações legais impostas pelo Governo socialista".

No caso da caducidade, os novos registos de alojamento local passaram a ter a duração de cinco anos, enquanto os que já existiam antes da entrada em vigor do pacote legislativo do PS seriam reapreciados em 2030, passando, a partir desse ano, a também ser renováveis por cinco anos.

Já a cedência das licenças passou a ficar com bloqueios, ao estipular-se que o “número de registo do estabelecimento de alojamento local é pessoal e intransmissível, ainda que na titularidade ou propriedade de pessoa colectiva”. A medida abrange ainda a “transmissão de qualquer parte do capital social da pessoa colectiva titular do registo, independentemente da percentagem” em causa.

Outras duas das medidas então aplicadas e que a ALEP gostaria de ver revogadas são as que deram mais poderes aos condóminos. Agora, estipula-se a “necessidade de aprovação prévia” do condomínio para se abrir um AL num prédio, e os condóminos podem, se juntarem “pelo menos dois terços da permilagem do edifício”, pode opor-se à continuidade de uma unidade de AL.

Quando o “Mais Habitação” foi apresentado, este incluiu também a proibição de novos registos de AL em grande parte do território (com destaque para o litoral), o que foi então criticado pela ANMP.

De acordo com o parecer da ANMP, a suspensão teria sempre de ter em conta uma “deliberação fundamentada dos órgãos municipais, conhecedores, em detalhe, das necessidades habitacionais das suas populações” e não uma lei geral, aplicável para todos os casos. Além disso, defendeu a ANMP, devia especificar-se que “as restrições são passíveis de aplicação parcelar”, já que os territórios dos municípios têm características “distintas e variáveis” entre “freguesias, zonas, bairros ou mesmo quarteirões”.