Velejadores Carolina João e Diogo Costa em quinto lugar na classe 470

Os velejadores portugueses Carolina João e Diogo Costa foram, esta quinta-feira, segundos classificados na medal race da classe 470 nos Jogos Olímpicos Paris 2024, concluindo a prova no quinto lugar e garantindo o oitavo diploma olímpico para Portugal.

Apesar do segundo posto na regata, a dupla portuguesa não conseguiu melhorar o quinto lugar com que partiu para a regata decisiva, terminando a competição com 53 pontos, tendo os austríacos Lara Vadlau/Lukas Maehr conquistado a medalha de ouro, com 38 pontos, os japoneses Keiju Okada/Miho Yoshioka a de prata, com 41, e os suecos Anton Dahlberg/Lovisa Karlsson a de bronze com 47.

Esta foi a segunda participação de Carolina João em Jogos Olímpicos, tendo sido 34ª em laser radial em Tóquio 2020, o mesmo sucedendo com Diogo Costa, que foi, em equipa com Pedro Costa, 15º em 470 em Tóquio 2020.

A melhor prestação portuguesa na classe 470 da vela continua a pertencer à dupla Hugo Rocha/Nuno Barreto, medalha de bronze em 470 nos Jogos Atlanta 1996, enquanto a medalha de prata na classe star, em Roma 1960, obtida por Mário Quina e José Quina, continua a ser o melhor resultado global na vela.

Com este quinto lugar, Carolina João e Diogo Costa garantiram o oitavo diploma olímpico para Portugal, depois da judoca Patrícia Sampaio, que conquistou uma medalha de bronze em -78 kg, o ciclista Nelson Oliveira, sétimo no contra-relógio, os triatletas Vasco Vilaça e Ricardo Batista, quinto e sexto no triatlo masculino, ao qual juntaram outro na estafeta mista com Melanie Santos e Maria Tomé, a atiradora Maria Inês Barros, no fosso olímpico, e o ginasta Gabriel Albuquerque, nos trampolins.