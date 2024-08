Tebogo conquista ouro para o Botswana em Paris

Afinal, as impressões das meias-finais dos 200m eram verdadeiras e não havia ninguém a mostrar menos do que valia. Letsile Tebogo, do Botswana, foi o surpreendente vencedor do duplo hectómetro, com um tempo de 16,46s, um novo recorde africano e a primeira medalha para este país do sul de África.

E Noah Lyles, o autodeclarado rei da velocidade, ficou num ainda mais surpreendente terceiro lugar, depois de ter conquistado o ouro nos 100m. Entre Tsebogo e Lyles, ficou outro norte-americano, Kenny Bednarek.