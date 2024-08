Pepe anuncia final de carreira aos 41 anos

Defesa-central FC Porto cumpriu último jogo no Portugal-França dos quartos-de-final no Alemanha2024.

O internacional português Pepe anunciou esta quinta-feira o final da carreira, que conclui aos 41 anos, depois de uma última participação no Campeonato da Europa disputado na Alemanha.

Pepe, que tinha terminado já o vínculo ao FC Porto, publicou um vídeo a confirmar uma decisão de certa forma anunciada e que já mereceu algumas reacções, como a do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e do próprio seleccionador nacional, Roberto Martínez.

Nascido em Maceió, no Brasil, a 26 de Fevereiro de 1983, Kepler Laveran de Lima Ferreira despede-se ao fim de 895 jogos como profissional, trajecto que lhe rendeu três dezenas de títulos (nove dos quais internacionais), tendo representado a selecção portuguesa em 141 ocasiões, contribuindo para a conquista do Euro 2016 e para a primeira edição da Liga das Nações, em 2018. No longo vídeo que assinala a passagem do defesa-central pelos diversos emblemas que representou ao longo de mais de duas décadas de carreira, Pepe deixou um obrigado.

Formado no Corinthians Alagoano, Pepe iniciou a carreira profissional no Marítimo, rumando ao FC Porto, último clube que representou depois de passagens por Real Madrid e Besiktas (Turquia). O último capítulo foi escrito ao serviço do FC Porto, onde regressou para mais seis épocas ao mais alto nível e que lhe garantiu nova presença num Europeu, onde se tornou no jogador mais velho a actuar no torneio continental.

Em Espanha, para além de três títulos na La Liga, de duas Taças do Rei e de um par de Supertaças​, Pepe conquistou três Ligas dos Campeões ao serviço do Real Madrid, que soma a dois Mundiais de clubes e a uma Supertaça Europeia.

Nas nove temporadas de FC Porto, Pepe ergueu uma Taça Intercontinental (2004), quatro campeonatos, cinco Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga. No total, Pepe encerrou a carreira com 29 títulos.

O FC Porto resumiu, numa primeira publicação nas redes sociais do clube, o legado do central a duas palavras "Parabéns e obrigado", deixando ainda um resumo de passagens do defesa-central num vídeo dedicado a Pepe.

Pepe, que apesar da condição de defesa marcou 51 golos - 8 dos quais pela selecção e 17 pelos "dragões" - conquistou no FC Porto o último troféu da carreira: a 20.ª Taça de Portugal dos portistas, a que Pepe atribuiu um significado muito especial... fosse por saber que seria o último jogo com a camisola do FC Porto, fosse por considerar que a prova rainha do futebol português é a que melhor expressa o sentimento da festa do futebol e das famílias.

Pepe recordou a perplexidade causada pela decisão de regressar ao Dragão depois de uma década ao serviço do Real Madrid e de ano e meio no Besiktas, de onde saiu com 36 anos. Decisão de que não se arrepende, mesmo que a despedida, já com André Villas-Boas na cadeira presidencial, possa ter provocado uma sensação de vazio.

De resto, depois de no rescaldo da eliminação de Portugal no Europeu 2024 ter contornado a questão do futuro profissional, Pepe poderia ter optado por um último ano no futebol saudita ou brasileiro. Um cenário que poderá ter condicionado a continuidade no FC Porto, com outro tipo de funções.

Porém, Pepe optou pela saída no momento certo, tendo em consideração as exigências do futebol profissional, o que na última época implicou alguma gestão por parte do FC Porto. Mas também o facto de "representar outro clube não ser opção", mesmo considerando que não estavam esgotadas as condições de jogar.

Vítor Bruno, sucessor de Sérgio Conceição no comando técnico dos portistas, tinha referido uma conversa com Pepe e a necessidade de o defesa perceber exactamente até onde poderia ir em termos de entrega física. No final, falaram mais alto os 41 anos e a família, que agora poderá acompanhar sem reservas.