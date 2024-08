Mulher detida em Pequim por difamar atletas olímpicos chineses

Uma mulher chinesa foi detida em Pequim por alegadamente deixar comentários difamatórios sobre atletas olímpicos do seu país nas redes sociais, avança a ESPN. Os comentários terão sido feitos depois da final feminina de ténis de mesa nos Jogos Olímpicos.

O Departamento de Segurança Pública de Pequim terá recebido denúncias sobre a publicação feita pela mulher de 29 anos, de apelido He, e publicada na rede social Weibo (equivalente ao X), avança a Lusa.

A final feminina de ténis de mesa foi uma desforra dos Jogos Olímpicos de Tóquio, jogados em 2021. As atletas presentes no jogo de sábado foram as mesmas face a 2021 e eram compatriotas chinesas.

Sun, classificada em primeiro lugar no ranking de singulares femininos, não perdeu um jogo na sua viagem até à final. Dominou a sua adversária, Chen Meng, no primeiro jogo, mas acabou por perder. Chen venceu o jogo por 4-2, revalidando o título de campeã olímpica.

O resultado não agradou aos fãs de Sun, que inundaram as redes sociais com comentários hostis a Chen.

No dia seguinte à final, a Sina Weibo, uma das principais plataformas de comunicação social da China, informou que tinha removido mais de 12 mil mensagens e comentários. Para além disso, foram suspensas mais de 300 contas. Duas plataformas de vídeos curtos, incluindo a Douyin, que opera o TikTok no estrangeiro, disseram que tinham tratado de eliminar milhares de vídeos e comentários e banido centenas de utilizadores desde o início dos Jogos Olímpicos, diz a ESPN.

O caso continua sob investigação, mas não foi divulgado o conteúdo concreto da publicação.