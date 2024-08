Jéssica Inchude na final do peso. Eliana Bandeira eliminada

Jéssica Inchude qualificou-se para a final do lançamento do peso de Paris 2024. Eliana Bandeira ficou em 15º e, por isso, não avançará.

A portuguesa Jéssica Inchude qualificou-se esta quinta-feira para a final do lançamento do peso dos Jogos Olímpicos Paris 2024, depois de terminar a qualificação na nona posição, quinta do seu grupo. Eliana Bandeira foi eliminada.

Apesar de não ter atingido os 19,15 de apuramento directo, Jéssica Inchude conseguiu ficar dentro das 12 apuradas para a final, com a sua melhor marca de 18,36 metros, à segunda tentativa, fazendo dois nulos nos restantes lançamentos.

Jéssica Inchude assumiu que o seu primeiro objectivo está cumprido nos Jogos Olímpicos, ao assegurar a presença na final do lançamento do peso, na qual aponta para o top 8. "O primeiro objectivo está cumprido. Estou muito feliz. Foi uma prova um bocado atribulada, mas acho que consegui controlar bem as minhas adversárias, sendo que era a última a lançar. Então, a partir do momento que eu fiz os 18,36, sabia que poderia ficar na final", admitiu.

Na zona mista do Stade de France, uma sorridente Jéssica Inchude apontou para a final com outros voos e não apenas como uma meta que já alcançou. "O objectivo para a final é estar entre as oito primeiras e, a partir dali, é o que for", assegurou.

A fazer a sua estreia por Portugal em Jogos Olímpicos, depois de ter participado pela Guiné-Bissau no Rio 2016, Jéssica Inchude viu alguns nomes importantes caírem na qualificação, como a norte-americana Chase Jackson, de quem ainda sentiu "pena". "Mas agora tenho de pensar em mim", concluiu.

Já Eliana Bandeira ficou na 15.ª posição, com 17,97 metros como melhor marca, ao segundo ensaio, conseguindo 16,86 e 17,76 nos dois outros, com a qualificação a fechar aos 18,16 metros, pela sueca Axelina Johansson.

A final do lançamento do peso está marcada para sexta-feira, a partir das 19h37 locais (18h37 em Lisboa).