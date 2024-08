Iúri Leitão não travou até chegar à prata em Paris

Iúri Gabriel Dantas Leitão, 26 anos, de Viana do Castelo. É este o nome do segundo medalhado português nos Jogos Olímpicos de Paris. Um homem que, nesta quinta-feira, numa bicicleta sem travões, abraçou essa condição e não travou enquanto não chegou à prata no omnium do ciclismo de pista. Só foi batido pelo francês Benjamim Thomas, com quem chegou a fazer uma aliança na fase decisiva da corrida, e ficou à frente do espanhol Albert Torres.

Antes dos Jogos Olímpicos, um português que quisesse defender o Portugal olímpico numa conversa de café poderia recorrer a Pedro Pablo Pichardo e Fernando Pimenta, mas também a um rapaz que levou a França duas rodas, um guiador, virou sempre para a esquerda e não levou travões. E se Portugal tinha esse trio de “ases”, não seria improvável que Leitão fosse o ás de trunfo.

Ao contrário de Patrícia Sampaio, que superou as expectativas nacionais – e até as próprias –, Iúri Leitão era um evidente candidato às medalhas. Num primeiro plano de favoritismo, foi dele que mais se falou, a par de Pichardo e Pimenta.

Também houve muitas linhas escritas sobre Jorge Fonseca, Gustavo Ribeiro, Angélica André, Agate de Sousa, Messias Baptista, João Ribeiro, Catarina Costa e Diogo Ribeiro, mas Leitão, Pimenta, Pichardo, e talvez Fonseca, pareceram, desde início, de outra estirpe.

Antes dos Jogos, o minhoto, segundo classificado no omnium olímpico em Paris, tinha dito que queria “apenas” um lugar nos oito primeiros. No fundo, o souvenir que queria levar de Paris era um bonito diploma olímpico. Mas, sejamos justos, nessa conversa com o PÚBLICO aquilo “tresandou” a gestão de expectativas.

O campeão do mundo desta vertente do ciclismo voltaria para Lisboa satisfeito com um oitavo lugar? Convenhamos: até poderia não voltar triste, mas voltaria realmente satisfeito? É difícil crer. E mais difícil fica depois de ver o que aconteceu em Paris, no bem quente velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines.

As Spice Girls estavam a embalar os ciclistas a dizerem “tell me what you want, what you really, really want” e Leitão disse o que queria. E conquistou-o.

Aqui esteve Leitão a levar a prata, na estreia de Portugal na vertente masculina do ciclismo de pista, dando nexo à aposta na “fábrica de medalhas”, em Sangalhos, complexo de ciclismo que forma talento desde 2009 e, no âmbito da modalidade, não é muito menos do que uma silicon valley “à portuguesa”.

Começou discreto

Quem assistiu à prova do omnium certamente pôde divertir-se, porque há poucas competições olímpicas mais entusiasmantes do que esta. É mexida, dinâmica, provoca ansiedade, tem reviravoltas permanentes, tem quatro vertentes, tem muita estratégia e é feita sempre a alta velocidade.

Mas talvez possa ter parecido complexa a quem não costuma deitar o olho ao ciclismo de pista e pense que houve um grupo de ciclistas a pedalarem rapidamente numa pista oval, numa espécie de Nascar sem motor e sem travões. Mas foi mais do que isso.

Durante o dia, Iúri Leitão passou por quatro provas de ciclismo de pista, de preceitos e regras diferentes.

A primeira das quatro provas correu assim-assim ao português. Mas, em rigor, correu bem a poucos e Leitão minimizou perdas.

Leitão até apareceu nos primeiros lugares no sprint final, mas já havia quatro ciclistas com os primeiros lugares no bolso.

Leitão chegou a rolar na roda de Thomas, um desses quatro, mas, quando o francês o obrigou a sair dali, Leitão teve de escolher outra roda e foi pouco depois que se deu o ataque do tal quarteto. Ter-se mantido na roda do gaulês poderia ter sido a sorte grande do minhoto.

A prova não correu especialmente bem a Leitão, é verdade, mas também não correu mal: minimizou perdas com o sétimo lugar, sendo o terceiro após os fugitivos. Estava bem dentro da luta.

Subiu a lugar de bronze na tempo race

Depois, veio a tempo race, na qual, durante os mesmos dez quilómetros, houve sprints em todas as voltas e o primeiro ciclista a passar a meta ganha um ponto, com 20 pontos extra para quem desse voltas de avanço.

E Leitão foi sagaz. Começou forte nos sprints de volta, somando três pontos logo no início. O belga Van den Bossche conseguiu uma volta de avanço e, assim que dobrou o pelotão, houve espaço para Leitão se juntar a três “amigos”.

Dobraram o pelotão e só a demora na atribuição dos 20 pontos criou apreensão. Leitão sabia que tinha os pontos no bolso, mas a demora no placard pode ter provocado desgaste adicional, porque o português foi buscar mais alguns sprints de volta.

Assim que “caíram” os pontos, o português pôde descansar e repor energias no que restava da prova. Subiu ao terceiro lugar e está em posição de bronze.

A eliminação

Depois, o terror de Leitão. Chegou a prova de eliminação, fase à qual o português assumiu ao PÚBLICO que “costuma ter um bocadinho de aversão, pelo nervosismo e pela perigosidade” da prova.

No fundo, o último ciclista a passar a meta, de duas em duas voltas, é eliminado e deve abandonar a pista. Mais do que quem passa em primeiro, importa quem não passa em último – lógica oposta à maioria das corridas. É intenso, mas divertido. E foi intenso. E divertido.

De duas em duas voltas, o último ciclista é eliminado. E Leitão andou muito tempo em zona perigosa e safou-se da eliminação por meros centímetros em quatro eliminações seguidas. Estava a arriscar muito, mas, por outro lado, é preciso estar com muito boas pernas para se prestar a correr desta forma.

Acabou, depois, a ser excluído num momento em que até parecia ter energia. Depois de uma confusão com a eliminação de Gaviria em vez de Thomas, com correcção tardia dos juízes, Leitão pareceu achar que não houve sino a avisar da eliminação seguinte e deixou-se antecipar.

Acabou a prova a esbracejar, queixando-se de algo. Mas houve sino. Se era essa a queixa do português, não pareceu ter razão.

Prova final

Na primeira fase da prova, o português esteve em modo gestão, sem discutir os dois primeiros sprints. Mas teve de se mexer quando uma fuga de quatro elementos, com Thomas e Van den Bossche, se chegou à frente.

Aquele era o grupo que Leitão não podia perder e o português teve de fazer um esforço brutal, sozinho, para apanhar o grupo. Os cinco deram a volta de avanço que procuravam e o pódio ficou mais definido, com o belga, o francês e o português já com uma vantagem simpática para o alemão Tim Teutenberg.

Leitão parecia estar com bom fulgor e foi buscar dois sprints seguidos, antes de ter a sagacidade de entrar num grupo forte, numa aliança com Benjamin Thomas, e dar mais uma volta de avanço.

A medalha estava “no bolso”, restava saber qual. Quando Thomas caiu, logo a seguir, parecia que ia haver ouro, caso fossem tirados ao francês os 20 pontos de perder uma volta. Mas não foram tirados.

Passou a ser uma corrida a dois, com dez voltas para o fim, com Thomas e Leitão em luta directa pelo ouro. Não deu para tanto, mas deu para prata.