Elis & Tom, tempestade e bonança em Los Angeles

A recente estreia do documentário Elis & Tom é um bom pretexto para voltar a um disco que é uma pérola rara no riquíssimo universo musical brasileiro.

Era uma vez na América, em 1974, antes do nosso 25 de Abril e antes mesmo do malogrado golpe militar das Caldas que o antecipou. Ao longo de 15 agitados dias, entre 22 de Fevereiro e 9 de Março de 1974, os estúdios da Metro-Goldwin Mayer em Los Angeles, Califórnia, receberam um grupo de músicos brasileiros que ali iam gravar um disco. Era um disco de Elis Regina com Tom Jobim por convidado e também anfitrião, porque ele morava à época em Los Angeles, tinha aceitado o convite para aquela aventura e até foi esperá-los à chegada. Pôs uma gabardina por cima do pijama (era um dia chuvoso) e por volta das 7 horas da manhã lá estava ele no aeroporto, com um guarda-chuva numa das mãos e na outra uma rosa para a cantora; que, com ela, trazia o marido, César Camargo Mariano (pianista, arranjador e compositor), e alguns músicos de primeira linha: Hélio Delmiro (violão e guitarra), Luizão Maia (baixo), Paulinho Braga (bateria), aos quais viriam a juntar-se, nas gravações, o violonista Oscar Castro Neves (também radicado nos EUA) e um naipe de sopros e cordas dirigido por Bill Hitchcock.