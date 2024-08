Sexta na TV: No Limite do Amanhã, tubarões e o caos da desinformação

O dia em televisão traz ainda Todos Menos Tu, As Cinzas Brancas Mais Puras, João Gabriel: The Last Day of Summer e a final de futebol masculino nos Jogos Olímpicos.

CINEMA

Todos Menos Tu

TVCine Top, 21h30

Estreia. Sydney Sweeney e Glen Powell são as caras desta comédia romântica do ano passado adaptada livremente de Muito Barulho por Nada, a peça de William Shakespeare do final do século XVI. Passa-se durante um casamento na Austrália, com dois convidados que fingem ser um casal. Um filme de Will Gluck (Easy A, Amigos Coloridos).

No Limite do Amanhã

AXN, 22h

O planeta Terra foi invadido por uma raça alienígena. Apesar das inúmeras tentativas de defesa, parece que nenhuma força militar é capaz de lhe fazer frente. Os humanos encontram-se à beira da extinção. Bill Cage pertence a um grupo de homens enviado numa missão internacional. Sem equipamento nem treino apropriado, ele depressa acaba morto pelo inimigo. Contudo, no momento da sua morte, leva consigo um extraterrestre que o faz morrer e ressuscitar no mesmo dia, uma e outra vez. E sempre que regressa à vida traz consigo os conhecimentos acumulados, o que o torna mais forte e letal a cada dia que passa. Este filme de acção e ficção científica com Tom Cruise e Emily Blunt adapta a novela gráfica japonesa All You Need is Kill, escrita por Hiroshi Sakurazaka e ilustrada por Yoshitoshi Abe. Foi realizado em 2014 por Doug Liman, cujo novo filme, Instigadores, com Matt Damon e Casey Affleck, se estreia hoje na Apple TV+.

As Cinzas Brancas Mais Puras

RTP2, 22h53

China, 2001. A jovem Qiao está apaixonada por Bin, um homem com ligações à máfia local. Durante uma escaramuça entre dois gangues inimigos, ela dispara uma arma para proteger o amante. Esse acto de lealdade resulta em cinco anos de cadeia. Anos depois, já em liberdade, e decidida a retomar a história de amor que julga inacabada, vai procurá-lo. Porém, depois de tanto tempo encarcerada, ela não está preparada para as transformações que encontra cá fora. Um drama de Jia Zhang-ke com Zhao Tao e Liao Fan que esteve em competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2018.

DOCUMENTÁRIOS

Tubarões Alienígenas: Japão

Discovery, 21h57

Continua a Shark Week, a semana dedicada aos tubarões do Discovery que chega até nós com quase um mês de atraso. Este ano, foi apresentada pelo wrestler transformado em rapper e em actor John Cena. Este é um episódio de Tubarões Alienígenas. Forrest Galante, biólogo especializado em vida selvagem, une-se à especialista em tubarões Christina de Silva para tentarem encontrar o cação-anjo, uma espécie local que é bastante difícil de captar. Pelo meio, exploram a beleza da flora e fauna do fundo dos oceanos japoneses. A noite prossegue com Um Mundo de Tubarões-Anequins, Abandoned Waters, Mega Predadores e El Diablo: Cicatrizes do Predador.

João Gabriel: The Last Day of Summer

TVCine Edition, 22h

Continua a dupla de documentários Para Além do Corpo, que na semana passada trouxe A Irmandade da Sauna ao TVCine Edition. Agora é este documentário, datado de 2021, centrado no artista plástico João Gabriel (n.1992). É assinado por Bernardo Nabais, que se estreou na realização com este filme. O documentário, que passou em 2022 na RTP2, encontra Gabriel a trabalhar na sua base nas Caldas da Rainha, a pintar, a ver projecções e a pintar por cima delas, para criar uma obra muito à volta da figura masculina, em parte inspirada na iconografia dos filmes pornográficos gay da década de 1970.

Fabricar o Caos

RTP3, 1h

Neste documentário neozelandês de 2022, realizado por Justin Pemberton, analisa-se a desinformação online, a facilidade de proliferação e as suas consequências. A perspectiva é global e estuda casos como a pandemia de covid-19, o QAnon, as eleições americanas de 2016, os deep fakes e a inteligência artificial. Entre as cabeças falantes do documentário conta-se David Farrier, jornalista e documentarista que realizou Tickled e Mister Organ, além de jornalistas, académicos e especialistas em extrema-direita e desinformação, como dois membros do Disinformation Project.

DESPORTO

França x Espanha

RTP1, 16h52

Final da competição de futebol masculino da edição deste ano dos Jogos Olímpicos de Verão. Em directo de Paris, a França defronta a Espanha.