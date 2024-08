Bienal de Cerveira homenageia Isabel Meyrelles e questiona a liberdade dos cidadãos

“És livre?” Foi com esta espécie de “Grito do Ipiranga” que as curadoras da 23.ª edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira (BIAC), Helena Mendes Pereira e Mafalda Matos, lançaram, já no ano passado, o mote para a programação da Fundação Bienal de Cerveira para o biénio 2023/24. Tratava-se, escreve a primeira no catálogo que acompanha a bienal inaugurada a 20 de Julho, de “questionar os públicos, os artistas, curadores, coleccionadores e outros protagonistas do meio artístico sobre o tema da Liberdade”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt