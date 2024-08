Banel & Adama, dois inéditos de Bergman e outras estreias para esta semana

Banel e Adama (interpretados pelos jovens não-actores Khady Mane e Mamadou Diallo) nunca saíram da pequena aldeia senegalesa onde nasceram. Apesar de serem muito diferentes, eles estão apaixonados um pelo outro e dispostos aos maiores sacrifícios para viver o seu amor. Mas, para que isso seja possível, terão de enfrentar a desaprovação dos outros habitantes da aldeia.

Escolhido para competir no Festival de Cinema de Cannes, um drama sobre tradição e liberdade de escolha, que marca a estreia em realização de longa-metragem da franco-senegalesa Ramata-Toulaye Sy.

Rakel, Marta, Karin e Annette Lobelius esperam o regresso dos seus respectivos maridos, todos irmãos. De vez em quando, elas juntam-se, partilham segredos, discorrem sobre os seus casamentos e confortam-se umas às outras. Enquanto isso, Marta, a mais nova, planeia abandonar tudo e fugir com o amante.

Com assinatura de Ingmar Bergman, que escreveu o argumento com a ajuda de Gun Grut, este filme de 1952 conta com Anita Björk, Maj-Britt Nilsson, Eva Dahlbeck e Gunnar Björnstrand nos papéis principais.

Depois de mais um ensaio, o encenador Henrik Vogler é abordado por Anna, a jovem protagonista da peça que tem em mãos, que é filha de uma antiga amante sua. Em conversa, ela partilha com ele várias histórias relacionadas com a mãe, já falecida, com quem tinha um mau relacionamento. Isso vai fazê-lo recuar no tempo e encontrar várias semelhanças entre as duas.

Realizado e escrito, em 1984, por Ingmar Bergman, um drama interpretado por Erland Josephson, Lena Olin, Ingrid Thulin e Bertil Guve.

Início da década de 1970, quando Madagáscar é já um país independente mas onde existe ainda uma das últimas bases militares francesas. Naquele lugar paradisíaco vivem várias pessoas ligadas aos militares destacados. Entre eles está Thomas, um miúdo de dez anos fã das aventuras de BD que, à medida que vai crescendo, vai perdendo a inocência e vendo com novos olhos tudo o que se passa à sua volta.

Um drama com teor biográfico realizado pelo franco-marroquino Robin Campillo — conhecido por 120 Batimentos Por Minuto, filme-sensação da 70.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu o Grande Prémio do Júri —, que assina o argumento em parceria com Gilles Marchand e Jean-Luc Raharimanana.

Inspirado num dos mais conhecidos videojogos da Gearbox Software, Borderlands acompanha um grupo de desajustados que chega ao planeta Pandora para resgatar a filha desaparecida do dono de uma das mais poderosas empresas de armas da galáxia e encontrar um valioso tesouro. Mas aquele é um dos lugares mais perigosos do Universo e, para que a missão seja bem-sucedida, eles vão ter de enfrentar todo o tipo de criaturas e perigos.

Uma aventura que mistura vários géneros cinematográficos, com realização e argumento de Eli Roth (A Cabana do Medo, Hostel 1 e 2, O Mistério da Casa do Relógio, Feriado Sangrento). O elenco é de luxo e conta com Haley Bennett, Ariana Greenblatt, Édgar Ramírez, Florian Munteanu, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart e Jack Black (na voz do robô Claptrap).

Em 2012, a norte-americana Colleen Hoover editou Slammed, o seu primeiro romance e, mesmo sem o apoio de qualquer editora, em poucos meses o livro tornou-se um enorme êxito de vendas, chegando ao top de best-sellers do The New York Times. Durante os anos seguintes, foi publicando vários romances, que foram sendo devorados pelos seus leitores habituais.

Mas foi em 2020, graças à comunidade BookTok existente na plataforma TikTok, quando o mundo enfrentava a pandemia de covid-19, que o livro Isto Acaba Aqui, que tinha sido escrito em 2016, viralizou nas redes sociais. Desde essa altura que uma adaptação para cinema era antecipada pelos fãs, cabendo agora a Justin Baldoni — criador da série documental My Last Days, onde várias pessoas com doenças terminais reflectem sobre a vida e sobre a morte — assumir o papel de realizador, de produtor e também de protagonista.

A história, que é uma reflexão sobre relações tóxicas, segue Lily Bloom (interpretada por Blake Lively), uma florista recém-chegada a Boston, a partir do momento em que conhece Ryle Kincaid (Baldoni, o realizador), um cirurgião por quem se apaixona perdidamente e com quem inicia uma turbulenta relação amorosa.

Mas não tardará até ela se dar conta de que a ligação entre ambos é tudo menos saudável e que, ao lado dele, a espera o mesmo tipo de infelicidade a que toda a vida assistiu no casamento dos seus próprios pais.

A história passa-se quando o vilão Billy Willy elabora um plano para raptar alguns influenciadores da Cidade Grande e enviá-los para o espaço. Quem tem a responsabilidade de salvar o dia são Jett, Donnie, Dizzy, Jerome, Grand Albert, Paul e Mira, os corajosos elementos da equipa dos Super Wings que, quando se juntam, são capazes das maiores proezas.

Um filme de animação realizado por Xiaoqing Cai e Cai Dongqing que é um spin-off da famosa série de TV com o mesmo nome criada por Gil Hoon Jung.

