Borderlands: Cate Blanchett diverte-se, nós nem tanto

Borderlands é a passagem a cinema do universo criado pela homónima série de videojogos, bastante popular ao longo da última década. Deixando de fora questões de fidelidade que não podemos julgar (conhecemos alguns jogos, estes não), o aspecto mais curioso é o modo como o universo de Borderlands parece construído num bricabraque de inspirações vindas do cinema, especialmente de célebres fantasias de ficção científica – no planeta Pandora onde a acção se concentra encontramos elementos de Star Wars (até há um autómato, com a voz de Jack Black, que é um óbvio parente dos inventados por Lucas), de Duna, de Mad Max...

É o que mantém o interesse, pelo menos durante a primeira parte do filme: olhar para os cenários (onde até parece haver alguma parcimónia no uso do digital, outro dado curioso num filme que tem justamente essa origem), olhar para a caracterização das personagens, coisas feitas com uma certa imaginação, e para o elenco minimamente divertido onde pontifica uma Cate Blanchett em modo bubble gum como há muito tempo não a víamos.

Divertimento pop feito com restos de outros divertimentos pop, os primeiros 20 minutos de Borderlands não chegam verdadeiramente a entusiasmar nem a prometer nada, mas suportam-se bem – melhor, pelo menos, do que o mais decepcionante candidato a blockbuster deste Verão, o chatíssimo Tornados.

Depois, expectavelmente, o interesse esgota-se, porque feita a apresentação de sítios e personagens só resta, visualmente, reiteração, ou porque a narrativa (uma missão de busca e salvamento que reúne um grupo heterogéneo de personagens que só têm um traço em comum, a cupidez) é esquálida e formulaica, ou porque a insistência no humor se torna cansativa (outro filme em que as personagens têm de estar sempre a “comentar”, e isso acaba por parecer o equivalente dos risos gravados nas velhas sitcoms), ou porque Eli Roth, para além de “roubar” um ou dois planos ao seu compincha Tarantino, se remete a uma realização estrita e pobremente funcional, sem rasgo nem delírio.

Acompanhamos até ao fim o evidente gozo de Blanchett (e, na verdade, dos outros todos) nesta espécie de férias (pagas, e por certo, bem pagas), mas é completamente impossível que a gente se divirta da mesma maneira.

Borderlands Realização: Eli Roth

Actor(es): Gina Gershon, Cate Blanchett, Haley Bennett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt Saiba mais no Cinecartaz